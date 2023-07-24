梁振輝：美聯儲本周議息 主宰8月匯市

本周已是7月最後一個星期，目前大部分外幣在7月仍然保持上升，但情况能否延伸至8月可能才是大家關心的議題。今個星期美聯儲將會議息，是否會一如預期加息0.25厘抑或是作出令人意外的舉動，不單會影響即市的外幣走勢，對8月以致是中期的美元走勢，亦可能有深遠影響。

關注歐洲貨幣下行風險

市場的主流意見仍然認為美聯儲本周將會加息，但正如美聯儲前主席伯南克所指很可能是這次加息周期的最後一次，但因應早前美國的物價數據，無論是消費通脹及生產物價的通脹均較預期為低，反映通脹持續出現降溫，究竟影響的是往後息口走勢，抑或是連帶今次的決定亦會受影響，我們在周四凌晨就會知道答案。

我們一直認為美國今年的風險主要在經濟層面，特別是未來出現衰退的機會。本周美國將會公布第二季經濟增長數據，市場預期增長或會回落至1.8%，數據公布後市場會作出怎樣的解讀，對美元以致其他外幣走勢將會舉足輕重。我們較為關注歐洲貨幣的下行風險，留意本周歐洲央行是否言出必行，繼續採取加息行動。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]