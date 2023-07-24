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經濟
2023年7月24日星期一
陳大為 世界為觀
投資策略
惠譽：城投債違約風險低 市場過慮 料下半年1.6萬億到期 地方政府願兌付免爆破
料中央放寬部分監管應對 借錢困難企業或暫准再融資
內地人今起不准經滬深股通買A股
信德旗下雅辰酒店擬大灣區等增設酒店
螞蟻獲股東批准回購 阿里不參與
香港電訊研AI擴至整個企業方案
港大王于漸：搶人才增土地 可推動港經濟增長
諾獎經濟學家Robert Shiller：美股貴 可分散投資至中國股市
汽車街憧憬業績疫後反彈
OKX：評估報告完成後申VASP牌 料明年獲虛擬資產牌營運商少於數十家
銀行態度改善 願提供聯絡方式
律商聯訊籲善用科技及AI 助辨識潛在金融風險
萬達轉讓萬達投資49%權益予儒意 總代價23億
蔬果汁商升級生產線 盼留住商機
隔山買牛被騙 曾損失數十萬元
環球經濟數據
金子：高盛唱好 美團Call 17378
張兆聰：炒美加息周期結束 留意中電
張兆聰：科技股跳水 機會落在道指
伍禮賢：閱文業績前回吐 可趁機買
王良享：投資者勿低位追沽人幣
陳大為：內房命運繫於國家大政方針
謝偉銓：放寬按揭擔保期 可活化居二市場
李聲揚：業績期或觸發美股調整
艾雲豪：實物期權法核心：有得跟才有得贏
銀行券商鬥推銀債優惠吸客
沈永年：港車北上留意驗車中伏位
Sue Trinh：核心通脹仍高企 央行或延遲放寬幣策
梁振輝：美聯儲本周議息 主宰8月匯市
許健生：RWA代幣化可成區塊鏈經濟關鍵技術
溫傑：經濟復常利業務增長 信置可吼
陸振球：美戰略油儲大減啟示
劉思明：冀政治局會議急救經濟恐失望
林少陽：提振民企期望低 或易有驚喜
技術取勝：中電處上升通道
蔡金強：別一廂情願假設中央救內房
李順威：美國國債崩潰否 仍需時觀察
劉思明：港股乏力向上 電動車股有承接
瑞銀亞洲：連升7日強勢 匯控購14665
摩根大通亞洲：科技股業績期 納指牛49841
道歉及澄清
張佩儀：優化MPF計劃 儲蓄更靈活
王弼：收集迪士尼 當周期股炒
曾淵滄：揸匯控賺息又賺價 勿太早食糊
湯文亮：做地產 愈叻借錢愈易死
陳永傑：通脹見頂 紓加息壓力
廖偉強：辣招宜放寬 助信心復常
布少明：加息壓力重 二手成交軟
馬泰陽：美議息在即 樓市觀望氣氛增
圍方效應 星凱‧堤岸呎租升近兩成 柏傲莊名城缺放租盤 租客轉戰火炭
大圍上半年24宗商舖租賃 按年增六成
凱旋門特色戶業主料損手7%離場
永義：工商住物業三線同步出擊
長沙灣ONE TWO ONE意向呎價8000元起
必嘉坊3期 料快上樓書
海盈山賞港島南區山海靚景
置富交投悶局 呎價守1.3萬關
下半年宜投資債券鎖定高息
陳大為：內房命運繫於國家大政方針
【明報專訊】先講一講恒大（3333）負債超高的事。
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財經專欄
陳大為
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惠譽：城投債違約風險低 市場過慮 料下半年1.6萬億到期 地方政府願兌付免爆破
料中央放寬部分監管應對 借錢困難企業或暫准再融資
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環球經濟數據
金子：高盛唱好 美團Call 17378
張兆聰：炒美加息周期結束 留意中電
張兆聰：科技股跳水 機會落在道指
伍禮賢：閱文業績前回吐 可趁機買
王良享：投資者勿低位追沽人幣
陳大為：內房命運繫於國家大政方針
謝偉銓：放寬按揭擔保期 可活化居二市場
李聲揚：業績期或觸發美股調整
艾雲豪：實物期權法核心：有得跟才有得贏
銀行券商鬥推銀債優惠吸客
沈永年：港車北上留意驗車中伏位
Sue Trinh：核心通脹仍高企 央行或延遲放寬幣策
梁振輝：美聯儲本周議息 主宰8月匯市
許健生：RWA代幣化可成區塊鏈經濟關鍵技術
溫傑：經濟復常利業務增長 信置可吼
陸振球：美戰略油儲大減啟示
劉思明：冀政治局會議急救經濟恐失望
林少陽：提振民企期望低 或易有驚喜
技術取勝：中電處上升通道
蔡金強：別一廂情願假設中央救內房
李順威：美國國債崩潰否 仍需時觀察
劉思明：港股乏力向上 電動車股有承接
瑞銀亞洲：連升7日強勢 匯控購14665
摩根大通亞洲：科技股業績期 納指牛49841
道歉及澄清
張佩儀：優化MPF計劃 儲蓄更靈活
王弼：收集迪士尼 當周期股炒
曾淵滄：揸匯控賺息又賺價 勿太早食糊
湯文亮：做地產 愈叻借錢愈易死
陳永傑：通脹見頂 紓加息壓力
廖偉強：辣招宜放寬 助信心復常
布少明：加息壓力重 二手成交軟
馬泰陽：美議息在即 樓市觀望氣氛增
圍方效應 星凱‧堤岸呎租升近兩成 柏傲莊名城缺放租盤 租客轉戰火炭
大圍上半年24宗商舖租賃 按年增六成
凱旋門特色戶業主料損手7%離場
永義：工商住物業三線同步出擊
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