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經濟

律商聯訊籲善用科技及AI 助辨識潛在金融風險

【明報專訊】近年新的金融詐騙及洗錢手法日新月異，LexisNexis Risk Solutions（律商聯訊風險信息）亞太區金融犯罪合規和支付市場規劃總監Ramanthan Sivabalan（下稱Ram）接受本報記者訪問時明言，將來香港仍會是世上其中一個最大的貿易及交易樞紐，但是面對新的欺詐手法時，他認為香港業界宜未雨綢繆早作應對。當中運用科技及人工智能（AI）去辨識潛在金融風險，更是大勢所趨。

洗錢料更精密更網絡化經營

近年在合規領域，大談「FRAML」，將詐騙Fraud，加上反洗錢AML兩組英文術語合體，變成新詞彙。Ram更指，隨着行業走向數碼化，加上運用科技愈益普遍，又容易捲入政治公眾人物（PEP），及面對擴大的制裁行動下，情况可以變得更複雜。因此面對金融欺詐時，他提醒商界、金融界及監管機構謂：「要多行兩步，甚至多走幾步」。隨着各國部署推出數碼貨幣，他提到運作上已經超越銀行系統，因此各界宜去思考如何面對將來遇到的問題。

他亦形容：「亞洲是未來，但是亦因為很多金錢流經香港及新加坡，難免會有金融罪案發生，以洗錢案件為例，亦料更精密，甚至更網絡化經營，並結合數碼資產去洗錢。」所以就如香港金融管理局等監管機構，也得用上科技去辨識問題所在，他更認為在監察過程中運用人工智能便變得無可避免。

用區塊鏈全面取締提單不可行

律商聯訊已經向監管機構提供方案，冀助業界在浩瀚數據中早些豎起「紅旗」警示各界，同時亦在亞太地區包括香港在內設有6個樞紐中心配合需求。目前他們會主動接觸政府機構及商會等機構，建立互信及合作，同時亦與銀行等金融機構聯繫，因應最新監管變化去跟進。

不過新科技發展，非一定在金融界各領域皆能通行或大行其道。Ram以區塊鏈為例稱，要借助區塊鏈及智能合約在貿易領域去做記錄，既須兩方促成才成事，亦面對市面18至20個提單（Bill of Lading）標準，因此全面用區塊鏈取締提單根本不行。

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