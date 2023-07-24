OKX：評估報告完成後申VASP牌 料明年獲虛擬資產牌營運商少於數十家

明報記者 蕭嘉聰

他相信，雖然香港市場的業務規模不大，但對國際市場的意義重大，有望成為虛擬資產與傳統金融之間的合規交易及交流中心，未來更可吸引整個行業的環球資金，估計行業有超過100家營運商有意或已表達意向申請香港VASP牌照。

招募人才最困難

黎智凱續稱，香港申領VASP牌照要求很高，營運商資本投入亦很大，惟市場商業規模有限，因此申請牌照是一件很不容易的事件。業界均期望首份申請指引只是「1.0版本」，未來證監會可推出2.0、3.0甚至4.0的版本，香港亦可確立虛擬資產交易中心的地位。

至於OKX的籌備過程，黎智凱指早於一年多前已開始籌備香港牌照的工作，當中最困難的地方在於招募人才，牌照指引設有「Fit and Proper Test（適當人選測試）」，對營運商的相關負責人士有相應要求，不能因牌照重新聘請一批新人員。不過，OKX約在兩年前已在港儲備人才，由一個數十人團隊擴展至今約500人，亦反映平台對在港發展業務的承諾相當重視。

他表示，雖然以往行業不穩定，但現時已成為增長極快的科技行業，很多員工都是從傳統金融等行業轉投Web3領域，相信在港的人才對行業有着很大熱情。

OKX早前5月更新應用程式以開放平台予香港用戶，一個月內已錄得逾萬名新用戶註冊。黎智凱笑言，應用程式的發展進度略超出預期，由於平台沒有作任何宣傳，起初預期只有員工或周邊朋友註冊，不過現時增長速度愈來愈怏，反映港人對虛擬資產平台的需求，以及對整體市場有着濃厚興趣。

首階段着重普及教育

他表示，首階段會更着重普及教育，港人對行業的印象只停留於什麼叫比特幣、如何購入虛幣等一些基本的概念及知識點，但整個行業非常大，希望以簡單及有趣的方式令港人加深對行業的了解。