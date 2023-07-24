汽車街憧憬業績疫後反彈

撰文 旻晞

儘管汽車街去年交易量急跌39%至16萬台，跌幅遠高於同期整體市場的8.1%，但按灼識諮詢資料，按去年交易量計，汽車街在中國二手車交易平台中排名第一，市場份額為12.6%。與第二位交易量15.4萬台計，市佔率約12.2%可謂叮噹馬頭。

向二手車買家收佣 拍賣後收服務費

集團業務主要圍繞二手車拍賣，即向其平台買賣的二手車買家收取佣金，以及二手車拍賣後收取的各項服務費，過去兩年有關收入佔比維持於約五成水平；其他收入來自包括二手車估值、檢測及評估服務等增值服務等。其二手車拍賣業務主要有線下拍賣（買家可透過遠程方式舉牌競價），以及在線拍賣。截至去年底，汽車街在中國73個城市戰略性地設有78個拍賣場，包括46個拍賣中心及32個拍點，令其能在中國238個城市提供線下服務。

根據灼識諮詢，中國二手車交易的佣金費率一般為1%至5%不等，而汽車街於今年2月1日起，集團將交易平台上所有二手車交易的佣金費率上調至約3.5%，並設有上下限。集團亦會促成第三方服務供應商、就交易的二手車提供拍後服務，包括協助辦證過戶，服務費一般介乎每輛車400元至1600元人民幣（由賣家選擇是否採用）等，另外，亦包括物流服務。

一買一賣，二手車拍賣業務歸根究底便是一門「求量」的生意。交易量愈大，生意便蒸蒸日上，也是說汽車街應能隨市場同步成長。

中國二手車滲透率低 具增長潛力

參看資料，內地二手車市場相對美國等汽車大國仍屬起步階段，去年中國的二手車交易僅佔乘用車總銷售量的34.3%，而美國的百分比則達到72.8%。此外，同年中國二手車的滲透率僅4.6%，而美國則為16.4%，顯示出中國二手車市場規模仍有大幅增長機會，前提是中國二手市場會否達至美國的規模，會的話，又需時多久？

按灼識及中國汽車流通協會的報告，中國二手車市場總交易量於2022年至2027年的複合年增長率達14.5%；再從二手車滲透率看，一般而言，當乘用車平均車齡超過8年時，將大有機會流進二手車市場。若按「中國新能源汽車大爆發」於兩三年前起步，估計首批流進二手市場的新能源汽車高峰於2025年至2027年出現。例如以去年數據，中國車齡逾8年的乘用車量達9650萬架，佔汽車總量的35.2%；預計至2027年比率將增至45.3%。這意味，汽車街的「最幸福年代」或仍未到來。

「福雖未至，禍卻已來」。說的是過去幾年疫情。可以想像是汽車街搞二手車拍賣，若碰上封城隔離會如何？就是「無得搞」。集團透露，於2020年、2021年及2022年，集團分別取消合共443場、369場及1193場預定拍賣會，分別佔原定拍賣會總數的11.9%、5.3%及12.4%。此外，受新型冠狀病毒病大流行於2020年及2022年加劇及反彈影響，於2020、2022年，中國各地分別有40個及73個拍場因當地的新型冠狀病毒病政策而須完全停業，因此，2020、2022年分別有76天及315天至少有一個拍場曾歷營運暫停或取消拍賣環節。

去年受累疫情 收入跌逾三成

這解釋了集團去年交易量為何大跌39%，導致集團收入倒退逾三成，加上行政及銷售開支佔收入比率按年上升，若非有1314萬元的政府補助（按年急升85%），以及來自完成估值調整機制獲得1588萬元收益，否則集團盈利跌幅將更明顯。

過去已過去，放眼未來至少有政策支持。去年7月內地政府頒布一系列鼓勵二手交易的政策，包括《關於搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》（通知）。這政策重要點有二，第一，是不再要求二手經營主體為車輛進行正式辦證過戶程序，而是由公安機關為交易的二手車發放臨時車牌，從而提高二手車流通效率，有利二手車經營主體可擴大經營規模；第二，是進一步鼓勵二手車跨地區交易，破除過往中國部分城市限制性車輛遷移政策導致跨區域二手車交易不便之局面。

不過通知其實亦對二手交車交易施加一些限制，例如一人一年內出售持有時間少於一年的二手車達到三輛以上，二手交易市場不得為其開具二手車銷售統一發票，不予辦理交易登記手續。

能於一年內出售三輛二手車的人士可想而知也屬於「專業買家」，也是專門從事二手實買賣的投資者吧。而湊巧是，汽車街於內地首五大二手車平台當中，專業買家數目超過1.1萬名，遠遠領先第二、三名的最多7000名。

於2020年、2021年及2022年，集團的買家當中分別約57%、63%及59%在其交易平台購入三輛或以上二手車，佔各段期間的總交易量約96%、97%及96%。於往績紀錄期間，共有約14,000名買家於任何既定年度在其交易平台購買了三輛或以上二手車，為中國的二手車交易平台之中最高。換句話說，相關新政對汽車街來說影響最大，或者某程度可解釋汽車街去年交易量跌幅為何遠較整體市場為大。

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