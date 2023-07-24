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經濟
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諾獎經濟學家Robert Shiller：美股貴 可分散投資至中國股市

【明報專訊】香港大學王于漸上文已介紹香港經濟潛在亮點及隱憂。外圍方面，作為全球最大經濟體，美國經濟2020年受累新冠疫情衰退後，2021年以來經濟增長理想，美股更已從2020年疫情低位回升逾倍，2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟學教授Robert Shiller（圖）分析，原因是美國人視成功抗疫為重大勝利，故疫情後積極消費，推動經濟增長，而且美國期內在人工智能（AI）等新興科技亦取得突破所致。向前望的話，他認為目前美股估值已屬昂貴（expensive），而中國股市估值卻屬偏低，故此多元化配置至中國股市是好主意。

一般投資者會以市盈率（Price-to-Earnings Ratio）來評估個別股市估值是否偏高，而Robert Shiller則會以他發明的周期調整市盈率（Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio，下稱CAPE Ratio）為股市估值，與傳統市盈率不同之處，是會按過去10年通脹調整後的平均值而非單一年份來計算「盈利」 ，藉此淡化通脹及經濟周期對盈利所帶來的影響，而根據此方法推算，MSCI美國指數CAPE Ratio於今年7月4日、美國國慶當日為30.8倍。

Shiller近日在巴克萊網上媒體簡布會上分析，美股CAPE Ratio為30.8倍，雖然屬於1881年以來、即過去142年平均較高水平，但仍然低於2020年首季疫情大流行、美股見頂時約40倍，以及2000年首季科網泡沫爆破前約45倍（見圖），故目前難以斷定美股何時見頂，只可認定美股估值已屬昂貴。

美國成功抗疫 經濟股市向好至今

回看美股2020年以來表現，雖然受累疫情爆發經濟衰退，MSCI美國指數於當年3月第三周曾低見218點，惟隨着聯儲局該周推出量寬（QE）救市，該指數隨即見底，當地經濟2020年短暫衰退後，2021年已開始擴張至今。MSCI美國指數2021年11月第三周高見679點後，即使受累於聯儲局停止QE、加息及縮表，曾出現明顯調整，惟去年5月第三周低見376點後已掉頭回升，上周收報511點，較2020年3月疫情低位218點勁升逾1.3倍。

Shiller分析，美國經濟及股市近年表現理想，原因是美國人視成功抗疫為重大勝利，故此疫情後積極消費，推動經濟增長；他又為聯儲局在2020年疫情期間重推QE印錢救市的政策辯護，指當時經濟及股市均在下滑中，央行有需要採取行動穩住局面，並引述在2012年時任歐洲央行德拉吉（Mario Draghi）於歐債危機中推出QE時的名句──不惜一切代價（whatever it takes）也要穩定經濟及支持企業。他認為，雖然隨着美國經濟好轉，聯儲局去年3月已停止QE，跟著轉為縮表及加息，首要目標是壓抑通脹，但當經濟日後再次大幅下滑，不排除也有重啟QE的可能。

AI威脅美國人工作 被恐慌性買入

美國今年以來在人工智能等新興科技上取得突破，亦是支持美股向好的原因，關於美股被指升勢過度集中於人工智能相關股份的問題，Shiller分析，由於不少美國人擔心自己的工作會被人工智能取代（Fear of Being Replaced），打擊未來的工作收入，故此他們積極買入相關股份對冲風險。Shiller認為，美國人工智能等科技股的前景，要看該新興技術如何滲透至經濟各層面，例如會計軟件或可取代初級會計師某些工作，但應該不能夠取代一名經驗豐富的會計師。

要分析美股前景，當然要判斷美國經濟會否出現衰退，尤其是樓市在加息環境下會否受壓。由Shiller創辦的美國標普Case-Shiller二十大城市樓價指數在去年6月由高位318.59回落，今年1月低見296.94、累積跌幅不足7%後，於今年2月已回升，4月報307.43，累積升幅逾3%。被記者問及為何美國樓市在高息下不跌反升，Shiller指出，春天屬美國樓市季節性旺季，原因是美國人傾向在夏天暑假來臨前搬屋置業，故需要觀察更長時間數據來判斷樓市表現，而不論如何，他相信美國經濟短期即使出現衰退，亦只是溫和衰退而非深度衰退。

中國股市CAPE Ratio偏低

以6月數據計，MSCI美國指數的CAPE Ratio為30.8倍，不單高於過去20年平均值，亦高於亞洲多個主要國家股市；相反，中國股市CAPE Ratio不論與美股或過去20年平均值比較均屬偏低（見表）。故此，雖然美中關係目前不穩定，投資者可能不願意配置投資於中國，但Shiller認為，從CAPE Ratio角度來說，將投資配置多元化至其他市場是一個好主意。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕人工智能 美國樓市 周期性調整市盈率(CAPE Ratio) 中國股市 美股 耶魯大學經濟學教授Robert Shiller

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