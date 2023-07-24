香港電訊研AI擴至整個企業方案

自動回覆客人和商務信息

吳家隆表示，企業數碼轉型過程中，香港電訊在客戶服務方案融入生成式AI元素，輔助企業完善其客戶中心工作，例如自動回覆客人和商務信息，「客人都未必察覺是機械人回覆，以為是同事回答。這些都是數碼轉型很普及的應用。」他續指，除了透過生成式AI促進工作效率之外，他認為最基本是讓公司同事恰當運用該技術，「好像我們公司的平台，都可以連接到ChatGPT 4.0，並且是在安全環境（secure environment）下進行。」他補充，該平台方案會提供予客戶使用，而價錢將視乎客戶個別特定需求而定。

至於疫情後部分企業營運模式出現新趨勢，吳家隆舉例，「過去企業自己設置Wi-Fi，現在用託管服務（managed service）形式。」他又指，很多公司逐漸習慣使用雲端服務，例如管理員工的內部帳號，並認為企業多用雲端後其消費模式愈趨簡單，「即不需買太多放在資產負債表（balance sheet），基本上全部都是營運支出模式（OPEX model）。」對於客戶對AI方案的需求，他表示於本月24日起一連五日舉行Tech Week，為客戶介紹AI趨勢和相關企業方案。

香港電訊提供的AI企業方案，涵蓋醫療、建築、物業管理、地產以至金融業等。按集團業績，其企業服務歸入電訊服務當中，去年收益按年升2%至240億元。集團形容去年企業服務表現時指，本地數據收益增長3%，而期內由於協助香港零售商等企業客戶在疫情期間遠程管理其內地業務，更帶動本地數據業務於內地的收益錄得57%的增長。