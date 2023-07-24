信德旗下雅辰酒店擬大灣區等增設酒店

「沒有想到新冠肺炎疫情如此反覆，像了結無期，全個旅遊行業均遇到重大損失。」溫誠睿說，惟他感恩的是最終復常，業務量正上升中。但是業界在疫情期間面對具經驗的工作人員大量流失，他料即使澳門對聘用外勞的政策放寬，也需時去培訓。可幸的是細小的澳門雲集22間具《福布斯》五星酒店評級酒店，因此形成人才庫，對確保服務提供支援。

此外，澳門旅遊業仍然受制於往來澳門的航班不足之制約。他說，目前在往來泰國、日本、台灣的航班基礎上，開展往返越南等地航班，加上澳門政府着手研究方案、理順往返香港機場及澳門的行李託運安排，料有助促進酒店業發展。

借助科技迎年輕客興趣

從旅客的層面去看，溫誠睿表示，高通脹及高息影響酒店旅客消費，外訪次數減少同時，反而在每次旅程投放更長時間，及着重與家人互動，並往往預訂兩至三間客房配合需求。至於Y世代及Z世代年輕一族，則較注重獨特體驗及探索，要在旅程中做些事情，亦熱中使用科技。因此酒店要提升及借助科技去更早了解客人的興趣，更迅速地提供客人所需。雅辰會每年準備預算去作相應的投資配合，另基於集團注重藝術及文化，因此他舉例，在澳門雅辰酒店內亦設有藝廊，也有舉辦藝術活動、品酒宴、瑜珈班、烹飪班甚至漫步遊等，讓旅客體驗更不同。

擬10月滬星增設酒店

面對新的旅客需求，溫誠睿稱，集團規模相對細卻具韌性，會更易適應市場變化。目前該集團經營17間酒店，以在雅辰及雅辰悅居酒店兩個品牌經營。疫情過後，他們擬在今年10月份於新加坡及上海外灘分別增設1家新酒店，到明年更擬在橫琴開設雅辰悅居酒店，甚至物色更多新項目。