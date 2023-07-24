內地人今起不准經滬深股通買A股

杜絕「假外資」流入

去年修訂的《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》的一年過渡期已過，並於今日正式實施，內地投資者在滬深港通北向交易中只能賣出證券，同時不再接受滬深港通北向交易的買入訂單（包括參與配股），但若公司行為如分配紅股等被動取得的情况除外。新規定杜絕市場所謂的「假外資」流入，可能出現造價托市的情况。

中證監去年曾指，此類交易總體規模不大，交易金額在北向交易中的佔比約有1%左右。投資者數量約有170萬名，但大部分無實際交易，近3年有北向交易的內地投資者約有3.9萬名。

近3年有3.9萬內地投資者

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，以往或有假南水北上，未能準確反映北向資金流向。他指出此類交易的規模非公開數據難以查閱，不排除去年底至今年初，市場炒復蘇，有大舉北向資金流入時亦有部分為「假南水」。他直指新規落實後，北向資金的走勢「耐人尋味」。近日未見有北向資金大舉流出，即使落實後流出資金有所增加，亦非必然有關，始終「此一時，彼一時」。