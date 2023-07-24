惠譽：城投債違約風險低 市場過慮 料下半年1.6萬億到期 地方政府願兌付免爆破

明報記者 歐陽偉昉

惠譽統計，目前地方城投企業債券餘額為14萬億元（人民幣，下同），約有1.6萬億元於下半年到期。趙雨晴表示，地方政府為進行土地開發、道路工程等基建，成立城投企業作為融資平台，還款資金過去依賴政府建設項目後所得的項目回款、地方政府償債補助，不過近年城投企業也逐步轉型，以開發優勢進行商業化營運，例如出租產業園區等獲得現金流，已很少單依賴地方政府的補助。整體地方政府債券規模則為37萬億元，約有2萬億元於今年下半年到期，因為比例較低、期限長，以及利息成本低，市場不太擔憂地方政府債券兌付風險。

指貴州城投企業重組貸款較罕見

目前城投債未有公開的債務違約，不過去年8月和今年5月，分別來自蘭州和昆明的兩間城投企業在債券到期日的晚上才完成兌付，僅在最後一刻避免違約，而去年底貴州城投企業遵義道橋公布，將其156億元銀行貸款展期20年並下調利息，令市場關注城投企業償債能力。

可延長基建完成時間控開支

趙雨晴指出，遵義道橋貸款重組屬較罕見案例，而且不影響其公開市場債券償付，它選擇重組銀行貸款騰出資源兌付公開市場債券，反映城投企業償還債券的意願相當高，因為一旦城投企業債券違約，會有更大可能觸發系統性風險，對地方政府造成更大影響。雖然面臨高額債務到期、經濟欠發達地區的城投企業，再融資壓力相對較高，要依賴當地政府支持，但地方政府支持公開債務意願較高，其債券兌付風險較低。

趙雨晴又指出，城投債券的地方基建項目周期相對較長，地方政府分階段給予回款，而且城投企業項目有商業化營運項目的收入，因此即使地方政府收入短期內有波動，城投企業可調整延長完成基建項目時間，控制相關的開支。另外，它們債券的年期較長而且成本較低，或它們可獲得長年期的銀行貸款，可令他們短期資金成本壓力不會太大。

雖然城投債券境內債券平均期限，自2019年的3.4年持續縮短至去年的2.9年，不過，趙雨晴指大部分城投債券的期限，都可以和項目周期相匹配。

地方專項債增3.8萬億額度紓困

今年內地經濟復蘇放緩，市場期望政府加強基建投資振興經濟。趙雨晴指內地近年對城投企業發債監管相當嚴謹，雖然再融資問題不大，不過收入較弱地方城投企業不能新增債項。然而，地方政府專項債券今年新增3.8萬億元人民幣額度，地方政府需要資金進行基建，仍然可從地方政府專項債彌補。

（解構中國經濟）