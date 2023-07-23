注射幹細胞外泌體 冀助退化性關節炎

幹細胞外泌體不含人體細胞

香港再生醫學有限公司表示，正研究將人體幹細胞分泌出來的外泌體注射入膝蓋退化性關節炎的患處，相信有機會幫助改善退化關節。這是因為人體幹細胞的外泌體包括了荷爾蒙、生長因子、核糖核酸（RNA）、蛋白質組合等。

幹細胞的外泌體的好處是不含任何人體細胞，它含有的活躍成分的濃度都是可以調節的，從而控制其質素。此外，幹細胞的外泌體還可以凍乾製成粉狀，理論上，其保質期以年計，長期儲存備用和跨境運輸都可以。

利用臍帶組織培養分離

該公司計劃和康盛人生（香港）有限公司（Cordlife）合作，後者在本地收集人體臍帶之後，會先清洗和切細，再利用液態氮來冷藏，然後交給該公司。香港再生醫學再將這些臍帶組織解凍，利用它們來培養幹細胞。然後，從幹細胞的培養液中分離出外泌體，經檢查質素之後，就可以進行試驗。

項目首先會在老鼠上進行測試，預料可以在兩年內完成。接着就開始人體臨牀測試，希望再用大約3年完成。若這個新方法在膝蓋退化性關節炎上證實有效，對其他位置的退化性關節炎亦可能有效。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]