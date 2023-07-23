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經濟
2023年7月23日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
港鐵：小蠔灣項目12個月內再招標 傾向港鐵先處理前期工程 另擬推東涌東站項目
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馮其十：內房企業「高負債時代」疤痕待消
張宗永：粉嶺收地合一國原則
【明報專訊】那天，跟一名任職跨國基金朋友閒談，他抱怨說很多基金經理因為讀不懂中央政策，而對投資中國股票卻步。我取笑他這些長春藤畢業的尖子應該回家惡補中國歷史，便會對目前習主席的治國和治港手法見怪不怪。
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