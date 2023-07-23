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串流平台AI崛起 觸發荷李活工潮

【明報專訊】串流平台當道，人工智能（AI）崛起，改變不少傳統行業的運作方式，連荷李活都無法置身事外。正值編劇罷工時，許多荷李活演員不滿現時薪酬，包括串流平台的計薪方式，決定發起大罷工，圖藉妨礙片廠運作，演變成睽違63年的美國編、演大罷工，更獲不少一線紅星聲援，如梅麗史翠普、珍妮花羅倫絲等，斥片廠及串流平台的管理層收入過高。資方表示，明白業界要求，但斥期望不合理，現時罷工亦令電影業雪上加霜。

資料來源：CNN、《獨立報》、《The Verge》、《Deadline Hollywood》、《ET》、《滾石雜誌》、《Variety》

最初是代表1.1萬人的美國編劇工會不滿薪酬，率先與影視製片人聯盟（AMPTP）談判，今年3月談判不果，4月美國編劇工會以97.9%高票數通過罷工。6月初到代表16萬荷李活演員的演員工會──美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）與AMPTP就片酬談判，SAG-AFTRA以97.91%高票數支持罷工的潛在方案，後來其談判委員會再次不記名投票通過罷工，罷工自7月13日正式開始，與美國編劇工會同一陣線，迫使許多影視製作停工，而對上一次美國編演大罷工要數到1960年。

許多身價高企的一線紅星亦為罷工演員發聲，尤其6月底SAG-AFTRA醞釀罷工時，《滾石雜誌》指逾300名演員發聯名信予SAG-AFTRA，支持工會領袖罷工，打下強心針，當中署名的有梅麗史翠普、珍妮花羅倫斯等巨星。佐治古尼、麥迪文、麥克雷法路等巨星也有另外聲援工會。罷工當日，《奧本海默》倫敦首映禮期間，一眾主角在放映前拉隊離場，支持工會。罷工亦獲美國總統拜登加持，白宮發聲明，指拜登支持工作人員罷工的權利，希望各方達到共同受惠的協議。智庫米爾肯研究所（Milken Institute）首席全球策略師Kevin Klowden分析，是次編演大罷工，料使經濟損失40億美元（約312億港元），而且罷工浪潮有機會蔓延至英國及澳紐等地。

最使一眾罷工演員不滿的是片酬。據美國勞工統計局去年數據，加州演員平均時薪為27.73美元，當局強調，演員發薪並不如全職工作般，暗示收入視乎工作量。演員Kellee Stewart入行逾20年，透露通常演員未能將帳面上的工資全數放入自己口袋，因工資還要扣除稅金、佣金等，她要支付經紀、經理人、律師等費用，通常帳面工資要大概打六五折。

重播費計法有變 演員收入大減

SAG-AFTRA主席Fran Drescher表示，大部分演員只是努力交租謀生，強調鏡頭內很多人都賺不到很多錢。要合資格申請醫療保險，每名演員一年收入至少達26,470美元，但據演員兼SAG-AFTRA董事Shaan Sharma說法，只有12.7%的SAG-AFTRA成員收入合資格。

演員Rod McLachlan指出，一年收入達26,000美元算不上中產收入，而演員生涯也有好市和淡市。他提到，如果演員曾在大熱節目的受歡迎一集中出現過，重播費可為演員帶來近一年半的收入，足以令演員捱到有下一次機會。

所謂重播費，是演員若曾在某影視節目亮相，當該節目重播時，演員也會獲得相應收入，而重播費亦是今次工會爭拗的焦點之一，原因是串流平台興起後，重播費計法有變，有演員指未必清楚數到節目重播多少次，令收入劇減。

Kellee Stewart表示，她在電視聯播與在Netflix的收入是天淵之別。她在推特貼上重播費明細的截圖，從串流平台中收取的五筆重播收入，合共只有13美仙，「這已不只是傳統電視及串流平台的分別，它們根本不可相提並論」。

製片助理Zack Arnold稱，今次罷工由串流平台壟斷下的「完美風暴」所引起，促使行內重播費減少。他解釋，上述情况是出於經營模式的結構轉移，經營模式如無真正改變，恐無法兩全其美。

迪士尼CEO：罷工者期望不切實際

華特迪士尼影業集團、派拉蒙電影公司、Netflix、Apple TV+等都是AMPTP成員。AMPTP在聲明中指出，他們已提供歷史性的工資及重播費上調方案等，以及「破天荒的人工智能方案」，保護演員的數碼肖像，罷工不是資方所樂見，但斥「SAG-AFTRA走上一條路，令無數倚賴這行業生存的人財政更加艱難」。

工會及不少一線紅星斥片廠及串流平台管理層薪酬過高。迪士尼行政總裁Bob Iger目前一年底薪100萬美元，潛在年度獎勵200萬美元，Netflix聯合總裁Ted Sarandos、Greg Peters去年薪金則分別為5000萬及2800萬美元。Bob Iger表示，明白但凡工會都希望為會員爭取公平報酬，而片廠亦想與編劇、演員談判，但斥罷工者的期望是不切實際，並令本已面臨挑戰的行業百上加斤，「老實說是製造混亂。」

AI引發肖像權爭議 工會籲嚴管

另一方面，人工智能（AI）所引發的肖像權爭議，也是今次談判焦點之一。由於ChatGPT等生成型AI興起，編劇、演員憂慮會被AI取代，期間SAG-AFTRA曾與資方就演員的數碼肖像權談判，當中AMPTP開出「破天荒的人工智能方案」，表示會徵得當事人同意才能製作數碼複製品，惟工會不滿方案，希望嚴格監管AI應用。

AMPTP在聲明中表示，他們已提供AI方案，指會保護幕前人員的數碼肖像，包括在製作及使用數碼複製品時，必須徵得當事人同意。SAG-AFTRA擔憂資方未經授權使用AI創造演員形象或模擬聲音，因此要求設定嚴格措施監管AI應用。

SAG-AFTRA首席談判代表Duncan Crabtree-Ireland表示：「他們（AMPTP）建議臨時演員應該接受（數碼）掃描，拿取一日報酬，然後公司就擁有臨時演員經掃描後的肖像、形象，並可永久使用，毋須徵得同意或補償。如果你覺得是『破天荒』，我覺得你要再想想了。」

工會：ChatGPT暫未能取代編劇

美國西岸編劇工會AI工作小組成員Van Robichaux曾為《荒唐分局》編劇，指目前ChatGPT適合搜集資料，但未能取代編劇工作。AI工作小組另一成員John Rogers亦認為，目前AI未能寫到好節目，亦不認為大家能禁止別人使用一個工具，但強調應將AI當作工具般使用。

身兼導演、編劇、演員的Justine Bateman認為，在工會的合約到期之時，恰好生成型人工智能普及，現時是將AI的議題帶入談判的良機。

[企業地球村]

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