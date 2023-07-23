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經濟

Threads活躍用戶較高峰大減70%

【明報專訊】facebook母公司Meta（美：META）針對Twitter而推出的新社群平台Threads本月6日推出，一周吸引1億個帳戶註冊，不過其用戶參與度持續下滑，據應用程式分析商Sensor Tower數據，Threads的每日活躍用戶數量連跌兩周，目前降至1300萬個，較本月7日高峰大減約70%。

日均使用時間降至4分鐘

Sensor Tower估計，Threads用戶在iOS和Android App的日均使用時間也從19分鐘減約78.9%至4分鐘，相反Twitter預測每日活躍用戶數目穩定在2億個，日均使用時間為30分鐘。《華爾街日報》引述巴布森學院市場學助理教授Richard Hanna認為，用戶時間有限，Threads的內容也能在其他應用程序看到，認為Threads有需要增加新的功能。

Meta方面亦有注意到穩定用戶活躍度的問題，負責開發Threads的部門主管Adam Mosseri上周表示，Threads參與度高於他們預期，現時產品重點將在構建新功能和提高表現，例如加入編輯帖文、編排時序發帖等。

《TechCrunch》引述另一數據分析商data.ai估計，Threads每日下載量由本月16日的176萬次，逐步降至上周四（20日）的106萬次，但全球下載量累計約1.8億次，不過它在新興市場下載量持續上升，於本月17日印度和巴西累計下載量分佔6010萬和4020萬次，佔整體32.6%和21.8%。

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