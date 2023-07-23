「債王」格羅斯：債息雖或見頂 惟美債牛市難現

不過，「債王」格羅斯認為，即使美債債息或已見頂，但牛市將不會出現。他認為美債債市會經歷一段長時期的熊市，最終會對股市產生不利影響，雖然這不會即時發生。

美國月中公布6月通脹降至3%的逾兩年新低，帶動10年期國債息自4厘下降，截至上周五報3.839厘，下跌0.3%。格羅斯指出，美國政府赤字急升令美國國債供應增加，但同時聯儲局正在縮表減持美債，將令美國10年期債息在一段長時間保持在3.5厘以上。

格羅斯又指出，歷史上美國10年債息一般較聯邦基金利率高1.4厘，即使通脹回落令聯儲局可減息至中性利率，即2.5厘水平，10年期國債仍會保持在3.9厘水平，甚至因通脹高企而升穿4厘。另外，歐洲央行較聯儲局需要進一步加息控制通脹，為美債息製造向上動力。

指美10年債息或因通脹再升穿4厘

此外，彭博社月中向73名經濟學家進行調查，普遍預期聯儲局本月後不會再加息，與FedWatch工具反映債市交易員看法相同。荷蘭合作銀行（Rabobank）高級美國策略師Philip Marey認為，聯儲局會在9月下次議息時按兵不動，至11月議息時美國已可能要面對經濟衰退，因此認為聯儲局點陣圖顯示的今年第二次加息將不會發生。

6月通脹好過預期，彭博調查的經濟師亦稍為下調今年美國通脹預期，第四季料核心通脹為3.7%，較上月預測降0.1個百分點，比6月核心通脹低1.1個百分點。

雖然經濟師維持預期美國經濟會在第四季衰退0.4%，但將第三季經濟預期由持平升至增長0.5%。野村證券高級經濟學家Aichi Amemiya維持預期美國經濟將會衰退，但認為愈來愈難預測是否將會發生。