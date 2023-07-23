明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

「債王」格羅斯：債息雖或見頂 惟美債牛市難現

【明報專訊】市場預期美國聯儲局下周加息0.25厘後，將完結今次加息周期，多家大行看好今年美債債價可隨着債息回落而上升。

不過，「債王」格羅斯認為，即使美債債息或已見頂，但牛市將不會出現。他認為美債債市會經歷一段長時期的熊市，最終會對股市產生不利影響，雖然這不會即時發生。

美國月中公布6月通脹降至3%的逾兩年新低，帶動10年期國債息自4厘下降，截至上周五報3.839厘，下跌0.3%。格羅斯指出，美國政府赤字急升令美國國債供應增加，但同時聯儲局正在縮表減持美債，將令美國10年期債息在一段長時間保持在3.5厘以上。

格羅斯又指出，歷史上美國10年債息一般較聯邦基金利率高1.4厘，即使通脹回落令聯儲局可減息至中性利率，即2.5厘水平，10年期國債仍會保持在3.9厘水平，甚至因通脹高企而升穿4厘。另外，歐洲央行較聯儲局需要進一步加息控制通脹，為美債息製造向上動力。

指美10年債息或因通脹再升穿4厘

此外，彭博社月中向73名經濟學家進行調查，普遍預期聯儲局本月後不會再加息，與FedWatch工具反映債市交易員看法相同。荷蘭合作銀行（Rabobank）高級美國策略師Philip Marey認為，聯儲局會在9月下次議息時按兵不動，至11月議息時美國已可能要面對經濟衰退，因此認為聯儲局點陣圖顯示的今年第二次加息將不會發生。

6月通脹好過預期，彭博調查的經濟師亦稍為下調今年美國通脹預期，第四季料核心通脹為3.7%，較上月預測降0.1個百分點，比6月核心通脹低1.1個百分點。

雖然經濟師維持預期美國經濟會在第四季衰退0.4%，但將第三季經濟預期由持平升至增長0.5%。野村證券高級經濟學家Aichi Amemiya維持預期美國經濟將會衰退，但認為愈來愈難預測是否將會發生。

相關字詞﹕美債 格羅斯 加息周期 通脹 聯儲局 加息

上 / 下一篇新聞