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經濟
香港地產

柏傲莊1房1.95萬租出 呎租59.6元同類新高

【明報專訊】港鐵（0066）商場大圍圍方昨日試業，帶動大圍站上蓋屋苑柏傲莊的租務，該屋苑最新獲內地生以實用呎租近60元承租1房戶，創同類單位新高。中原地產分區營業經理周偉航表示，有關單位為柏傲莊3B座中層D室，實用面積327方呎，1房間隔，獲內地生以月租1.95萬元承租，實用呎租59.6元，創同類單位新高紀錄。

據悉，租客為中大內地女生，預繳一年租金23.4萬元。業主2020年11月以741.7萬元購入物業，現可享租金回報逾3.1厘。

家庭客4.5萬租半山壹號3房

另市場錄大額租務成交，美聯物業高級分區營業經理馬兆鋒表示，何文田半山壹號最新錄租務成交，單位為半山徑33號中層，實用面積1252方呎，屬3房連套房及工人套間隔，獲同區家庭客以月租4.5萬元承租，實用呎租約36元。業主2008年6月以1698萬元購入，現可享租金回報率3.2厘。

維港滙3房2329.7萬沽

一手市場方面，昨日僅錄零星成交，由信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）及爪哇（0251）合作發展的西南九龍長沙灣維港滙，昨日再售出一伙，單位為維港滙II 2座28樓B室，實用面積741方呎，屬3房連套房單位，成交價2329.7萬元，實呎31,440元，成交呎價創3房標準單位新高。

據悉，維港滙系列本月暫售出10伙，套現逾2.1億元，而整個項目自2021年3月開售以來，累售1011伙，套現逾162億元。

[香港地產]

相關字詞﹕圍方 維港滙 半山壹號 內地生租樓 柏傲莊

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