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經濟
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港鐵：小蠔灣項目12個月內再招標 傾向港鐵先處理前期工程 另擬推東涌東站項目

【明報專訊】在今年2月流標的港鐵（0066）北大嶼山小蠔灣第1期發展項目，港鐵正重新部署，修訂招標方案再作招標。港鐵透露，傾向港鐵先處理前期工程，將鐵路連接工程的風險移離發展商，並計劃未來12個月內重新招標。

明報記者 甘潔瑩

籌劃逾20年、屬北大嶼山新市鎮的小蠔灣，第1期發展項目在今年初招標，當時僅收到3份標書，成近9年來收標數目最少的港鐵項目，項目終流標收場。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，就小蠔灣第1期發展諮詢業界人士，當中包括發展商，他們反映項目發展規模龐大，同時要兼顧車廠24小時運作，發展難度較複雜，港鐵現傾向先自行處理前期工程，如搬遷管道和現有設施、打樁等，以減低發展商在發展上的風險，令項目具吸引力，項目將在未來12個月重新招標。

冀減發展商風險 令項目具吸引力

資料顯示，小蠔灣第1期發展項目位於整個項目的西南面，提供最多1900伙，住宅樓面約124.54萬方呎，另設商場樓面約6.74萬方呎，總樓面131.28萬方呎。同位於大嶼山的東涌東站第1期發展項目，鄧智輝指發展規模較細，前期工程不及小蠔灣項目複雜，亦計劃在未來12個月招標。

對於樓市展望，鄧智輝稱，樓價變化不僅是供求問題，近年還受息口走勢影響，現時新盤銷情正好反映市况表現。

港鐵旗下第15個商場、位於大圍站上蓋的圍方（The Wai），昨日正式試業，商場共設4層商舖樓層、總樓面約65萬方呎，匯聚近150間商戶。商場昨日正午開幕時，萬人空巷，迫爆商場，排隊進入商場的人龍更由商場排至港鐵站出口，人流絡繹不絕。

圍方出租率約97% 90%商舖昨開業

鄧智輝表示，圍方出租率約97%，當中90%商舖昨日開業，餘下租戶將於8月陸續開業，至於待租的3%樓面，涉及樓面不足1萬方呎，已獲租戶洽租，預計將在今年內可租出，而商場可望於今年第四季正式開業，屆時商場連接大圍站的天橋會同步啟用。

他提到，圍方設有逾5萬方呎綠化休憩空間，另設有全港最大的室內單車停車場，涉1.3萬方呎，提供330個單車泊位。另商場內亦設有多項寵物友善設施，包括寵物優先停泊位、寵物車暫泊專區及寵物用品借用等，商場外的綠化空間亦可讓寵物玩樂。

另位於黃竹坑站上蓋商場THE SOUTHSIDE，樓面約51萬方呎，目前出租率逾50%，計劃分兩至三個階段開幕，今年底前作首階段試業，預計不少於兩成樓面，並在明年全面開業。

[香港地產]

相關字詞﹕港鐵商場 圍方 The Wai 小蠔灣車廠發展項目 鄧智輝 港鐵

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