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經濟
2023年7月22日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
啟德住宅地首要求建男童院 下周招標 最高可建樓面近百萬呎 毗鄰長實項目
CCL連挫3周 返回2月水平
食衛局前常秘首置2500萬購碧瑤灣
第一城本月錄60宗租賃
海盈山發展商 提供最高九成按揭
盧淑儀410萬購晉環車位
余偉文：理財通3招優化達共識 擴產品範圍 降投資者門檻 簡化銷售
若美加息 料港息跟上
碧桂園境內債大跌 累股價插5.5%
證監倡聯交所加強審查IPO承配人
內地出招谷電子產品汽車消費
上市規則擬修訂 配合內地新規
菜鳥國際數字CEO 成阿里合伙人
匯控7連升創4年高 港股重上19000 市值1.3萬億 差不足千億可贏中移入三甲
人幣曾高見7.1636 外管局：助企業境外融資
商湯遭淘寶沽清 股價反曾彈9%
上汽電動7人車港銷量突破500輛
德視佳：擬10月銅鑼灣設旗艦診所
周大福企業傳接手周焯華前會安項目
日通脹3.3% 8年來首超越美 央行下周開會 調整超級寬鬆壓力增
英媒：亞投行向世銀提供78億信用擔保
Google布林出山 參與研發AI系統
KeeTa下月登陸東九 美團攻港鬥心強
陸振球：若建大嶼青衣新路 馬灣樓價看俏
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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啟德住宅地首要求建男童院 下周招標 最高可建樓面近百萬呎 毗鄰長實項目
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