Google布林出山 參與研發AI系統

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）已重新出山，返回Google總部上班，推動人工智能（AI）系統研發。消息指，布林自2019年辭去Google母企Alphabet（美：GOOG）的管理職務後，原已不插手公司運作，但去年底開始重返辦公室，且上班的頻率更不斷增加，最近數月每周有3至4天返回總部，與研究人員共同開發Google下一個大型AI模型Gemini。它是Google試圖打造的一款通用型AI程式，可與微軟（美：MSFT）支持的OpenAI旗下AI模型GPT-4媲美。
每周3至4天返總部
據稱，布林每周都會召集員工討論AI研究，甚至參與人手招聘等事務，在Google的影響力不斷擴大。
Google是AI技術的先驅，但將技術轉化為新產品方面落後於對手。OpenAI去年發布了受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT後，加劇了科技行業在AI領域的競爭。Meta（美：META）在內等多家公司近期也推出AI產品。
知情人士透露，負責Gemini項目的Google高層Demis Hassabis最近向員工披露，該項目將於今年稍後推出。自Google在5月公布一系列引入AI技術的產品以來，其母企股價已累計上漲逾10%。
現年49歲的布林，與佩奇（Larry Page）在史丹福大學攻讀博士期間，曾合作進行網絡搜尋研究，並於1998年共同創辦Google。兩名創辦人4年前退居二線，由皮查伊（Sundar Pichai）接任Alphabet行政總裁。
（綜合報道）
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