Google布林出山 參與研發AI系統

每周3至4天返總部

據稱，布林每周都會召集員工討論AI研究，甚至參與人手招聘等事務，在Google的影響力不斷擴大。

Google是AI技術的先驅，但將技術轉化為新產品方面落後於對手。OpenAI去年發布了受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT後，加劇了科技行業在AI領域的競爭。Meta（美：META）在內等多家公司近期也推出AI產品。

知情人士透露，負責Gemini項目的Google高層Demis Hassabis最近向員工披露，該項目將於今年稍後推出。自Google在5月公布一系列引入AI技術的產品以來，其母企股價已累計上漲逾10%。

現年49歲的布林，與佩奇（Larry Page）在史丹福大學攻讀博士期間，曾合作進行網絡搜尋研究，並於1998年共同創辦Google。兩名創辦人4年前退居二線，由皮查伊（Sundar Pichai）接任Alphabet行政總裁。

（綜合報道）

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