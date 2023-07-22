日通脹3.3% 8年來首超越美 央行下周開會 調整超級寬鬆壓力增

該央行將在下周五召開政策會議，並面臨投資者要求其調整超級寬鬆政策的呼聲。日本是全球唯一仍實行負利率政策的央行，任何政策逆轉都將衝擊金融市場。彭博社昨引述知情人士稱，日本央行官員認為，目前毋須迫切解決孳息率曲線控制（YCC）政策的副作用，但將討論這一問題。

傳不急解決YCC副作用

知情人士稱，央行在每次會議都會考慮YCC的成本和效益，在考慮最新的經濟數據和金融市場狀况後，將在下周五的會議作出最終決定。彭博社的消息傳出後，交易員認為日本央行下周作出鷹派決定的可能性較低，日圓兌每美元昨日跌幅曾擴大至1.3%，低見141.95。

當前日本通脹壓力持續，6月全國消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年升3.3%，已連續22個月按年向上。日本總務省估算，如果剔除政府抑制電費和城市燃氣費的措施效果，6月CPI按年升幅達4.3%。日本6月不含生鮮食品的一般食品價格按年升幅為9.2%。

日本第一生命研究所的分析指出，企業更願意將成本轉嫁消費者，加上大企業提高工資，令物價未來走勢變得不確定。要是典型的成本推動型通脹，隨時間推移，價格可能大幅下跌，但當前物價升勢的持續時間可能比預期長。

相比下，美國通脹正顯著降溫，6月CPI按年升幅回落至3%，是2021年3月以來最小的升幅。這也是2015年10月以來，美國通脹率首次被日本超越。

美聯儲前主席伯南克（Ben Bernanke）預期，隨着租金升幅降溫，汽車價格下跌，未來6個月通脹率將穩定於3%至3.5%的區間。美聯儲重視的通脹指標——個人消費支出（PCE）物價指數在5月按年升3.8%。伯南克估計，美聯儲下周將加息0.25厘，並預告這可能是此輪加息周期中的最後一次。

伯南克料美下周最後一次加息

他指出，作為對抗通脹的代價，美國經濟可能放緩，但他強調就算出現衰退，都大概相當溫和。自美聯儲去年進入加息周期以來，很多市場人士曾警告美國將陷入衰退，但迄今衰退仍未發生。

法興認為，這主要由於今次加息的效果有別於以往，至少自1975年以來，企業在加息周期的淨利息支付會相對增加，從而擠壓企業利潤率，不利經濟發展，但今次情况卻剛好相反。雖然美聯儲在過去15個月大幅加息，企業的債務淨利息支付實際卻下跌25%，原因是疫情期間，利率接近零水平的時期，企業利用超低利率將大量債務再融資，轉為長期、低利率的固定債務，緩解了加息的影響。已公布業績的標指成份股當中，75%的表現勝分析師預期。美股3大指數早段向上，道指延續第10天升浪，而標普500指數及納指止跌回升。

（綜合報道）

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