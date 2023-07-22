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經濟

周大福企業傳接手周焯華前會安項目

【明報專訊】原本前身太陽城集團，並已易名為LET Group（1383）間接持股的越南會安南岸綜合娛樂度假村（Hoiana），據稱管理權有變。根據彭博及多份媒體報道指，鄭家純家族為首的周大福企業（下稱周企）會參與管理該度假村，原本提供管理服務的LET Group據報不再沾手。周企並沒有作回應，LET Group股價昨日則升2.6%，收報0.158元。

LET Group不再沾手

原本由賭廳龍頭周焯華為首持有的太陽城集團，自周焯華陷入官非，公司股權易手後，業務及營運上有所轉變。在今次外電報道會安南岸管理權出現變化之前，會安南岸所屬合營公司，其實已經向LET Group的間接全資附屬公司償還所欠負的股東貸款及利息，涉值逾8.95億元。這似為之後會安南岸的管理權醞釀之變化，着手鋪排。隨着會安南岸的管理權有變的消息曝光，彭博向包括周企及LET Group作出查詢，兩者最終皆沒有回應。

現時在該度假村內，與周企及鄭家相關的瑰麗酒店及新世界酒店，已進駐其中。周企近年亦在環球涉足多項度假村項目，當中早年曾經參與巴哈馬的大型綜合渡假村Baha Mar，及聯同遠東發展（0035），合作參與澳洲布里斯本Queen's Wharf項目投資。鄭家同系的瑰麗酒店集團，亦在全球不斷擴張業務版圖。

相關字詞﹕周大福企業 周焯華 太陽城集團

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