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經濟

上汽電動7人車港銷量突破500輛

【明報專訊】上汽集團旗下上汽大通自今年4月起，委託英之傑任香港總代理引進Maxus Mifa 9電動7人車，其銷量至今有逾500輛，英之傑大中華區董事總經理劉啟成透露，該產品首階段銷量目標是今年10月售出1000輛，亦指手上有數個上汽大通產品，日後將陸續推出市場。

劉啟成指，本港政府有意以新能源車取代傳統燃油汽車，以達至碳中和目標，認為政府不會走回頭路，不會取消電動車首次登記稅寬減「一換一計劃」，但會有所調整。據環保署數據，本港電動車佔所有車輛總數約6%，上汽大通海外事業部總經理嚴碧亞指出，香港新能源車市場剛起步，隨港府陸續推出相關激勵政策，包括公共以至家用充電站基建，料2025年市佔率可達13%至15%。劉補充，政府有充電站支援計劃，按該計劃預計可建14萬個充電裝置，助新能源車普及化。

下月港推改裝版電動輕型貨車

至於日後會否有其他類型電動車推出至本港市場，嚴碧亞稱，除多功能休閒車（MPV，Multi-Purpose Vehicle）產品之外，在電動物流車已展開前期準備工作。劉表示，與上汽大通計劃於今年底至明年初在港推售電動商用輕型貨車。

上汽大通過去亦有推出電動輕型貨車eDeliver 3至香港市場，劉啟成指該貨車已在香港市場推廣2至3年，但內部已改裝為5個座位，並成為冷藏車，以符合本港市場需求，並料下個月推出改裝版。他稱該冷藏車在本港市場需求大，包括醫藥、冷凍食品等行業，但暫時仍在測試階段，未與其他企業合作。

相關字詞﹕英之傑集團 上汽大通

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