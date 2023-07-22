人幣曾高見7.1636 外管局：助企業境外融資

外匯管理局副局長、新聞發言人王春英指，上調宏觀審慎調節參數相應提高境內金融機構和企業跨境融資風險加權餘額上限，擴大企業從境外所獲融資空間，增加跨境融資來源，擴大資金流入，特別是增加外幣流動性，發揮穩定外匯市場預期的作用。

指沒持續性貶值預期

王春英指出，人民幣匯率預期基本穩定，觀察預期通常看人民幣外匯期權市場風險逆轉指標，今年以來期權市場1年期風險逆轉指標總體呈現下行趨勢，且維持相對低位，而指標下降表示預期人民幣升值情緒上升，反映市場對人民幣匯率並沒有形成一致性的和持續性的貶值預期。他重申未來人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。

對於中美息差保持高位，是否加劇資本流出壓力，王春英指，今年第一季度，中國國際收支呈現經常帳戶順差和資本帳戶逆差，而且是自主平衡狀况，資本逆差延續去年下半年以來趨穩態勢，各類境外投資合計已經恢復淨流入，上半年跨境資金流動相對穩定，外匯市場供求基本平衡。