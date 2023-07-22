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經濟

匯控7連升創4年高 港股重上19000 市值1.3萬億 差不足千億可贏中移入三甲

【明報專訊】美國聯儲局下周議息前，新申領失業救濟人數減9000人，催升加息預期，加上周四晚美匯抽升突破100關後續靠穩，強美元累亞洲股匯相對受壓。但人民幣匯價喘定，內地發改委推刺激新能源車和消費措施，加上「大笨象」匯豐控股（0005）發威，股價連升7日兼創4年高，帶動港股連跌3日後回穩，恒生指數企在19,000點以上收市，報19,075點，升147點。但大市成交額顯著縮減至約766億元，為逾兩周以來最少。

本周計，恒指累跌約338點，跌幅約1.7%，國指昨收報6415點，升50點，本周累計則跌約2.2%，而科指收報4104點，升40點，本周累計仍跌約2.9%。

恒生亦升4% 冠藍籌

匯控股價最高見64.4元，收市貼近高位，報64.3元，升0.8%，成交額約14.9億元。匯控連升7日累計升約5.8%，而今年以來該股經已累升約32.4%，市值進一步膨脹至約1.3萬億元，成第四大市值港股，距離市值第三大的中國移動（0941）僅約955億元。

至於匯控旗下恒生（0011）更升4%，至115.1元收市，成交額2.3億元，成升幅最大藍籌；東亞（0023）亦曾創52周即市新高，但高位受阻，收市倒跌近0.5%，報12.04元。

市場憧憬匯控下月1日公布中期業績時，會派發今年普通股第二次股息，早前摩通維持該股「中性」評級，但目標價由61元上調至66元，即潛在升幅約2.6%，而高盛則給予「買入」評級，目標價80元。

ATM做好 阿里漲2%

至於重磅科網股無懼加息預期，ATM齊做好，阿里巴巴（9988）升2%，至91.3元收市，美團（3690）升約1.2%，至128.2元，而騰訊（0700） 微升不足0.1%，收報333元。雖然Tesla（美：TSLA）股價周四挫近10%，國家發改委提出多項措施支持新能源車企，汽車股普遍做好，華晨中國（1114）升2%、小鵬汽車（9868）升1.4%，以及理想汽車（2015）升0.3%。

資深證券分析師彭偉新表示，下周美國議息，市場預期會再加多一次息涉0.25厘，至於9月會否續加息則仍未太確定，市場等待美國聯儲局會後聲明。

此外，內地中央政治局會議亦在下周進行，他認為市場亦留意政府會否推出大型措施以刺激經濟，亦會是進一步推高港股的主要動力。

明報記者

相關字詞﹕阿里巴巴 恒生 匯豐控股

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