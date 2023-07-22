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經濟

內地出招谷電子產品汽車消費

【明報專訊】國家發改委、工信部等部門於昨日聯合發布《關於促進電子產品消費的若干措施》。發改委就業司副司長常鐵威表示，受行業周期、國際環境、產業鏈供應鏈等因素影響，電子產品市場有所走弱，因此發布措施以優化電子產品消費環境，進一步穩定和擴大電子產品消費。

鼓勵用AI提升智能化

該等措施主要內容，包括鼓勵科研院所和市場積極應用國產AI技術，提升電子產品智能化水平；鼓勵企業創新經營業態，推廣電子產品消費應用場景；降低農村居民、中老年居民使用門檻；在農村推動綠色智能家電發展；規範電子產品回收制度，並落實生產者責任延伸制度；以及加快完善個人信息保護法規等。常鐵威指，是次推出措施有助減少「數字鴻溝」，並加快智能家居、智能家電的普及。

同日亦公布《關於促進汽車消費的若干措施》，鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標；推動公共領域增加新能源車採購數量；加強汽車消費金融服務和汽車消費信貸支持；以及各地區不得出台地方保護的政策，避免惡性競爭。常鐵威表示，國內汽車消費復蘇穩中向好，而新能源車消費和出口規模表現亮眼，但汽車消費仍有進一步提升空間。常鐵威就國內新能源車上半年表現指出，新能源車銷量佔全部汽車銷量的比例達到28.3%，按年增加2.7個百分點。

相關字詞﹕汽車消費 電子產品消費 常鐵威 工信部 發改委

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