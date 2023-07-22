食衛局前常秘首置2500萬購碧瑤灣

資料顯示，上述碧瑤灣第37座極低層單位，實用面積1296方呎3房間隔，連車位於本月初以2500萬元售出，折合實呎19,290元，買家以BIRCH LEE SUK YEE SANDRA作登記，即前食衛局常秘李淑儀之英文名字，今次李淑儀入市，只需付樓價4.25%印花稅，意味以首置身分入市。

5月沽薄扶林舊樓帳賺近14倍

翻查資料，今年3月碧瑤灣第37座另一個面積相同、樓層高不足10層的中層單位，連車位以2350萬元售出、實呎18,133元，即今次李淑儀所購之單位，作價較4個月前高約150萬元或6%；若連同樓層因素，料實際高近一成水平。至於今次沽貨之原業主，於2001年以450萬元購入，持貨22年，帳面獲利2050萬元，賺幅4.5倍。

港運城3房減價133萬沽

可留意是，李淑儀今年5月，曾以4001.8萬元售出樓齡高約57年的薄扶林翠海別墅B座中層56號單位，實用面積1707方呎、實呎23,443元，李淑儀早於1991年以270萬元連車位購入，持貨約32年，帳面獲利3731.8萬元或13.8倍。

大型屋苑方面，中原高級資深區域營業董事林龍南表示，北角港運城第1座低層G室，實用面積792方呎，3房1套間隔，原業主減價133萬元或近一成後，以1195萬元沽出、實呎15,088元。可留意是，同類單位曾於2020年底以1480萬元售出，即最新成交價較高位回落近兩成；原業主則於2014年以920萬元購入，是次帳面仍然獲利275萬元或三成。

寶明苑未補價賣410萬 料蝕兩成

世紀21物業將軍澳分行經理魏仕良指，將軍澳寶明苑B座中層10室，實用面積535方呎，最新以410萬元（未補地價）獲區外綠表客購入、實呎7664元，單位採兩房開則，並附企理裝修；原業主2019年4月以470萬元（未補地價）購入，帳面已蝕60萬元或13%，若連各項使費，料實蝕約83萬元或約18%。

[香港地產]