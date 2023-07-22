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經濟
香港地產

CCL連挫3周 返回2月水平

【明報專訊】整體二手市况持續疲弱下，具體反映6月26日至7月2日市况的中原城市領先指數CCL，最新報163.86點，按周跌0.8%，兼連跌3周共2.05%，跌破本年4月165.08點低位，為2月中錄得163.33點後，過去21周、或約4個半月以來新低，即重返今年2月水平，結束早前13周於165點到168點窄幅爭持的局面。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指，本地拆息持續高企，利率有上調壓力，二手成交疲弱，令樓價進一步下調。事實上，CCL四大整體樓價指數齊跌3周，是繼去年10月後、約9個月以來首次再出現。

四大指數齊跌3周 9個月首現

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報164.41點，按周跌0.9%，連跌3周共2.18%；CCL（中小型單位）報163.02點，按周跌0.83%，連跌3周共2.21%；反映豪宅樓價的CCL（大型單位） 報168.15點，按周跌0.61%，連跌4周共1.27%。

分區方面，港島、九龍及新界西樓價均下跌，按周挫0.5%至2.03%不等，僅新界東錄得升幅，按周升0.26%。

林一鳴：下半年樓價波幅2%至3%

事實上，今年樓價升幅正逐步收窄，CCL升幅由4月高位的7.42%收窄至4.52%；CCL Mass累升5.18%；CCL（中小型單位）升5.35%；CCL（大型單位）升0.89%。

資深地產分析員林一鳴預計，本港樓價於下半年會有2%至3%上落波幅，意味不會大升或大跌。他認為，環球負面經濟因素依然存在，本港經濟仍未完全回穩，美國聯儲局未來可能會再度加息，均是影響本港樓市的因素。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦指出，近日二手市况陷悶局，買賣雙方現拉鋸戰，不少業主需減價沽貨。

[香港地產]

相關字詞﹕放寬按揭 陳海潮 利嘉閣

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