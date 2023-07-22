啟德住宅地首要求建男童院 下周招標 最高可建樓面近百萬呎 毗鄰長實項目

明報記者 甘潔瑩

上述地皮鄰近港鐵宋皇臺站住宅地，位於長實（1113）去年12月投得的住宅地皮和簡約公屋中間，亦鄰近即將出售的新居屋啟悅苑。地皮面積14.53萬方呎，預計可建樓面99.23萬方呎，料將提供約1325伙，下周五（28日）起招標、9月8日截標。

發展局長甯漢豪早前公布季度賣地計劃時指，上述地皮中標發展商，須興建長約175米地下街，另設約8.7萬方呎社福設施，包括長者鄰舍中心、弱智人士宿舍和展能中心等，未公開提及男童院。

地政總署昨日公布指，中標財團須興建長者鄰舍中心、嚴重弱智人士宿舍、展能中心、殘疾人士地區支援中心、男童院、網上青年支援隊中心和停車處等，而有關面積將不計算在可建樓面內。

翻查資料，立法會福利事務委員會於2021年4月的文件曾披露，上述地皮需要興建的男童院，屬重置設施，惟未有透露重置的男童院、涉及宿位及樓面。

業界：男童院設施較少依附私宅而建

普縉總監（估值及諮詢）李雋傑認為，男童院難免令外界產生較負面感覺，過去男童、或女童院設施多屬獨立興建，較少依附私宅而建，對地皮價值有機會構成負面影響，地價估值或因而有所下調。李預計，發展商出價時會因應賣地章程內要求興建的社福設施，再作考慮。

社會福利署則回應指出，正研究重置一所男童院，具體安排有待落實。

每方呎樓面價估值僅4500至6000元

值得留意，去年長實投得毗鄰的住宅地，每方呎樓面價低見6138元，因發展商投資態度審慎，而即將招標的啟德地，其估值亦下跌近三成，地皮最新估值約44.65億至59.54億，預計每方呎樓面地價介乎4,500至6,000元。

此外，城規會昨審理灣仔北3座政府大樓重建項目，會方審議後批准相關修訂，即該區一帶將設會議及展覽設施、酒店和辦公室，總樓面約249.35萬方呎。

[香港地產]