彭博：蘋果研發「Apple GPT」

擬明年發布AI相關「重大聲明」

消息指這項AI計劃由蘋果機器學習及AI負責人John Giannandrea及蘋果軟件工程主管Craig Federighi領導，正準備增聘人手。有內部人士透露，蘋果的Ajax框架基於Google的Jax機器學習框架開發，並在Google Cloud運行。有蘋果員工稱，蘋果的AI工具基本上複製了ChatGPT、Bard及微軟的Bing，並沒有創新的功能或技術，因此暫未有向消費者發布的計劃，蘋果目前仍在積極研究，改進相關技術。

此外，歐盟統計局昨晚公布，歐元區今年第一季GDP按季持平，上修了此前按季收縮0.1%的數據，避免陷入技術性衰退。歐元區在去年第四季的GDP按季收縮0.1%。歐元區今年第一季GDP按年增長1.1%，去年第四季按年增長1.7%。

（綜合報道）

[國際金融]