Netflix次季付費訂戶增590萬遠勝預期

打擊共享密碼見效

好壞參半的業績觸發獲利盤湧現，Netflix昨早段股價挫逾8%，回吐了上周五至周三以來的升幅。市場不滿Netflix及Tesla（美：TSLA）的季度表現，拖累納指早段跌逾1%。強生（美：JNJ）第二季收入及調整後盈利勝預期，並上調全年預測，股價早段升逾5%，帶動道指早段升近200點。

Netflix將訂戶增長，主要歸功於打擊密碼共享的措施。今年5月，Netflix開始向逾100個國家及地區的訂戶，收取與他人共享密碼的費用，又或由使用他人密碼的觀眾自行付費。Netflix原預期新措施會令更多人取消帳戶，幸而新訂戶數量最終高於取消的帳戶。Netflix預計，未來數月的銷售增長可望加快。

隨着訂戶維持增長， Netflix昨宣布在美國和英國市場淘汰價格最低的無廣告套餐，現有訂戶仍可繼續訂購該套餐，而新訂戶只能訂閱價格更高的無廣告套餐，又或附廣告的廉價套餐。

Netflix將2023年自由現金流預測，由此前至少35億美元，上調至50億美元，主要由於編劇和演員罷工導致製作停止。

（綜合報道）

[國際金融]