英皇設「智能裸買機」推廣「走塑」生活

楊政龍：環保屬可持續發展一環

英皇國際副主席楊政龍表示，集團向來重視ESG可持續發展，亦關注綠色環保議題，因此舉是企業和公民應盡的社會責任，希望通過是次合作，一方面支持本地科創企業，同時履行集團的可持續發展，未來將於旗下商住物業陸續放置Fill n' GO的裸買機，推廣實踐「走塑」綠色生活。

另外，即日起至8月31日，顧客到商場內的「Fill n' GO X the pulse夏日限定智能自助裸買Green Corner」，用「Fill n' GO專用智能環保樽」，放入The Personal Care Machine或The Living Care Machine內，便能體驗裸買個人衛生用品和家居清潔消毒用品。