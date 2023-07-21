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經濟

香港地產

MONTEREY洋房月租10萬 屋苑新高價

【明報專訊】暑假住宅租務旺季，市場不乏大額租賃成交；將軍澳半新盤MONTEREY洋房，新近以10萬元租出，創屋苑歷來租金新高紀錄。

利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，上述MONTEREY雙號屋，實用面積2048方呎4房雙套間隔、連花園及天台，以月租10萬元計，實用呎租約49元，業主於2019年以6573.08萬元購入，享租金回報率1.8厘。

大型分層屋苑方面，近期陸續入伙的西南九龍長沙灣維港滙系列，新錄向南海景3房戶租賃成交。中原分行經理鄭穎高表示，維港滙I第1座中層B室，實用面積948方呎，業主早前叫價5.5萬元，議價後減2500元或約4.5%，以月租5.25萬元獲金融從業員承租、實呎租金約55元，料屬同類單位呎租新高。

維港滙海景3房呎租55元

上述業主2021年5月以3150萬元一手購入，享租金回報率2厘；鄭補充，維港滙7月至今累錄約30宗租賃成交，平均實呎租金約51元。

新界區大型新入伙屋苑，近期租務市况亦相當暢旺，火炭星凱．堤岸7月份至今，暫時錄約55宗租賃成交。

星凱‧堤岸特色戶呎租近57元

中原地產分行經理霍栢雄表示，星凱．堤岸新錄第5座連平台特色戶的租賃成交，單位實用面積為309方呎、1房間隔，業主原開價約1.88萬元，議價後減價1300元或約7%，以1.75萬元租出，呎租56.6元，新租客為區內家庭客。

上述單位業主2022年以660萬元一手購入單位，可享約3.2厘租金回報。

相關字詞﹕租務成交 租務旺季 映灣園 星凱．堤岸 維港匯

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