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經濟

香港地產

耀安邨未補價155萬沽 屋邨兩年低位

【明報專訊】新界細價樓跌價勢頭持續，馬鞍山連續兩個月錄得低價公屋成交，新成交呎價料更屬同區二手呎價3年新低；代理消息稱，馬鞍山耀安邨耀榮樓高層14室，實用面積385方呎（現為兩房間隔），原業主於未補價市場以185萬元放售，減價30萬元或16%後，以綠表價155萬元易手、實呎4026元，料為屋邨近兩年做價新低、呎價料屬馬鞍山住宅約3年來新低。

不過，上述原業主1999年以18.31萬元購入，帳面賺逾136.6萬元或7.5倍。可留意是，同區恆安邨第1座中層2室，實用面積354方呎，上月以150萬元成交（未補地價）、實呎4237元。

呎售4026元 料馬鞍山住宅3年低

多區私宅錄低價二手成交。晉誠地產高級營業經理呂宗霖表示，深井老牌屋苑麗都花園第1座高層B室，實用面積657方呎3房1套間隔、享海景，以760萬元易手，實呎11,568元；原業主2018年以845萬元購入，帳面蝕85萬或10%，連使費料實蝕130萬元或15%，料為屋苑約3年來，蝕讓金額及幅度最大個案。

麗都3房業主損手130萬離場

利嘉閣分區經理陳龍勳表示，屯門上源第5A座中層A室，實用面積439方呎兩房戶，以480萬元易手，實呎10,934元，相信屬屋苑兩房戶型二手成交價新低；原業主2018年以505.3萬元一手購入，帳面虧損約25.3萬元或5%，連當年發展商回贈及使費計，料實蝕約40萬元或8%。

資料顯示，單位對上一層A室，面積及座向相同，2021年底以615萬元易手，是次成交比當時回落135萬元或22%。

豪宅方面，已故賭王傅老榕家族後人，早前以8630萬元售出的中半山寶德臺高層A8室，買家為陸法蘭、屬長和系重要人物，現為長和（0001）執行董事、集團財務董事兼副董事總經理，今次只付樓價4.25%印花稅，即首置入市；單位實用面積2449方呎，實呎3.52萬元，傅老榕家族早於1967年以18.5萬元入市，逾56年帳面升值8611萬元或465倍。

陸法蘭首置8630萬購寶德臺單位

渣甸山嘉雲臺實用面積1507方呎第6座低層B室3房戶，上月以4600萬元連車位售出，實呎3.05萬元，登記買家林凱章、以首置身分入市；林凱章為經民聯青委會副主席，並為立法會議員及經民聯副主席林健鋒兒子；原業主2006年1680萬元購入，帳面賺2920萬元或1.7倍。

相關字詞﹕傅老榕家族 耀安邨 上車盤 細價樓 上源 新低 綠表市場 公屋成交 二手成交 二手蝕讓

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