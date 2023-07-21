親海駅即將推售 設境外專才專責團隊

I期特色戶呎價有望達3.6萬

親海駅II早前已預告，首批價單將推出「愛才計劃」，為合資格人士額外提供5%樓價優惠；長實營業部首席經理郭子威表示，項目於公布樓書後接獲不少查詢，當中境外專才佔約五成，將成立10人團隊處理有關「愛才計劃」的境外準買家的洽購查詢。

至於項目兩期住宅中，較為臨海的親海駅I（第1期），正部署下周上載樓書，擬緊接親海駅II推售。郭子威續稱，親海駅I涉及228伙，主打2房及3房戶，特色單位佔單位整體數量約4%，有信心該期連天台特色戶呎價有望挑戰3.6萬元。

綜合代理及發展商資訊，項目目前累積接獲約200至300宗內地客查詢，當中不乏「專才」；本地客方面，則以東九龍及將軍澳客源為主。

累積接獲300宗內地客查詢

另新地（0016）旗下已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨日更新兩張價單，其中原先不設折扣的價單5號，更新後設有13.5%直減折扣，而所有單位的定價不變。

價單5號涵蓋8伙別墅單位、32伙分層戶，今年1月以平均呎價17,266元推出，當時不設折扣，較價單4號折實均呎約14,733元高約17%；5號價單更新後，全數40伙均享最高13.5%折扣，新折實價約433.8萬至1070.3萬元、折實呎價1.27萬至1.78萬元、折實均呎14,935元；新地亦公布新銷售安排，下周一（24日）起推售8伙。