報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年7月21日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
發改委促進民營經濟文件快出台 擬培育專精特新企業 促進中小微企上市融資
龍頭民企紛表態支持《意見》
恒指升勢曇花一現 3連跌累瀉485點
外管局國有大行出手穩人民幣 離岸在岸價齊升穿7.2
彭博：內地擬放寬一線城市限貸調控政策
港元1個月拆息見近16年高 分析：港銀下周或加P H按封頂息續有上調壓力
港上月CPI升1.9% 符預期
受惠澳門旅遊復蘇 金沙中國次季淨收益增3.4倍
維達半年少賺81% 中期息維持不變
台積電再下調全年營收預測 料本季銷售額遜預期
金界控股：柬埔寨Naga 3分期發展
香港寬頻旗下推一站式網絡方案「AegisConnect」
Tesla次季毛利率降至18.2% 受累減價促銷 馬斯克：倘宏觀經濟不穩將續減價
Netflix次季付費訂戶增590萬遠勝預期
彭博：蘋果研發「Apple GPT」
張兆聰：中集安瑞科走勢偏好可吼
港元定存高息精選
植耀輝：股息率吸引 長揸中遠海運國際
葉創成：參考瑞銀智慧 備現金抽新股
技術取勝：高偉電子反彈後或再尋底
盧駿匡：技術分析比價值投資更合適近年市場
劉思明：業績期來臨 或加劇市况波動
周顯：求治過急與硬着陸
譚新強：美國的簡單外交態度：With us, or against us
湯文亮：優質客戶 是銀行職員資產
伯明翰樓價或回落 入市宜審慎
必嘉坊3期GREENWICH 貼市價出擊 提供278伙主打1房 下周上樓書
親海駅即將推售 設境外專才專責團隊
耀安邨未補價155萬沽 屋邨兩年低位
MONTEREY洋房月租10萬 屋苑新高價
「舖王」家族放售砵蘭街酒店 叫價7.3億
英皇設「智能裸買機」推廣「走塑」生活
技術取勝：高偉電子反彈後或再尋底
【明報專訊】中交建或下試4.1至3.7元（圖）
上 / 下一篇新聞
發改委促進民營經濟文件快出台 擬培育專精特新企業 促進中小微企上市融資
龍頭民企紛表態支持《意見》
恒指升勢曇花一現 3連跌累瀉485點
外管局國有大行出手穩人民幣 離岸在岸價齊升穿7.2
彭博：內地擬放寬一線城市限貸調控政策
港元1個月拆息見近16年高 分析：港銀下周或加P H按封頂息續有上調壓力
港上月CPI升1.9% 符預期
受惠澳門旅遊復蘇 金沙中國次季淨收益增3.4倍
維達半年少賺81% 中期息維持不變
台積電再下調全年營收預測 料本季銷售額遜預期
金界控股：柬埔寨Naga 3分期發展
香港寬頻旗下推一站式網絡方案「AegisConnect」
Tesla次季毛利率降至18.2% 受累減價促銷 馬斯克：倘宏觀經濟不穩將續減價
Netflix次季付費訂戶增590萬遠勝預期
彭博：蘋果研發「Apple GPT」
張兆聰：中集安瑞科走勢偏好可吼
港元定存高息精選
植耀輝：股息率吸引 長揸中遠海運國際
葉創成：參考瑞銀智慧 備現金抽新股
技術取勝：高偉電子反彈後或再尋底
盧駿匡：技術分析比價值投資更合適近年市場
劉思明：業績期來臨 或加劇市况波動
周顯：求治過急與硬着陸
譚新強：美國的簡單外交態度：With us, or against us
湯文亮：優質客戶 是銀行職員資產
伯明翰樓價或回落 入市宜審慎
必嘉坊3期GREENWICH 貼市價出擊 提供278伙主打1房 下周上樓書
親海駅即將推售 設境外專才專責團隊
耀安邨未補價155萬沽 屋邨兩年低位
MONTEREY洋房月租10萬 屋苑新高價
「舖王」家族放售砵蘭街酒店 叫價7.3億
英皇設「智能裸買機」推廣「走塑」生活
發改委促進民營經濟文件快出台 擬培育專精特新企業 促進中小微企上市融資
龍頭民企紛表態支持《意見》
恒指升勢曇花一現 3連跌累瀉485點
外管局國有大行出手穩人民幣 離岸在岸價齊升穿7.2
彭博：內地擬放寬一線城市限貸調控政策
港元1個月拆息見近16年高 分析：港銀下周或加P H按封頂息續有上調壓力
港上月CPI升1.9% 符預期
受惠澳門旅遊復蘇 金沙中國次季淨收益增3.4倍
維達半年少賺81% 中期息維持不變
台積電再下調全年營收預測 料本季銷售額遜預期
金界控股：柬埔寨Naga 3分期發展
香港寬頻旗下推一站式網絡方案「AegisConnect」
Tesla次季毛利率降至18.2% 受累減價促銷 馬斯克：倘宏觀經濟不穩將續減價
Netflix次季付費訂戶增590萬遠勝預期
彭博：蘋果研發「Apple GPT」
張兆聰：中集安瑞科走勢偏好可吼
港元定存高息精選
植耀輝：股息率吸引 長揸中遠海運國際
葉創成：參考瑞銀智慧 備現金抽新股
盧駿匡：技術分析比價值投資更合適近年市場
劉思明：業績期來臨 或加劇市况波動
周顯：求治過急與硬着陸
譚新強：美國的簡單外交態度：With us, or against us
湯文亮：優質客戶 是銀行職員資產
伯明翰樓價或回落 入市宜審慎
必嘉坊3期GREENWICH 貼市價出擊 提供278伙主打1房 下周上樓書
親海駅即將推售 設境外專才專責團隊
耀安邨未補價155萬沽 屋邨兩年低位
MONTEREY洋房月租10萬 屋苑新高價
「舖王」家族放售砵蘭街酒店 叫價7.3億
英皇設「智能裸買機」推廣「走塑」生活
prev
next