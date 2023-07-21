葉創成：參考瑞銀智慧 備現金抽新股

倘恒指重上2萬點 新股市場料轉旺

李鎮國的觀點言簡意賅，本港IPO上半年發行規模總額只有18億美元，不及2021年上半年高峰期十分之一，原因是港股期內表現不理想，當中包括三大負面因素：（1）美國持續加息；（2）中美關係緊張及（3）內地經濟增長遜預期。他認為，假如上述三大負面因素淡化，恒指下半年重上20,000點，IPO市場將轉旺；而且中國證監會於3月31日起實施《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及5項監管配套指引後，市場適應需時，上季來自內地的大型IPO相對減少，假如下半年港股市况轉旺，這些IPO料將蜂擁而上。

值得一提的是，筆者在《Money Monday》第387期（2月27日出版）封面故事曾專訪瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹，當時她預測本港IPO市場在第二季末、第三季初有機會轉旺，結果上月開始掛牌的大部分新股至今穩守招股價之上，當中藥師幫（9885）股價更勁升近倍，可見瑞銀作為本港IPO市場龍頭保薦人之一，準確掌握市場脈絡，因此李鎮國上述觀點亦值得參考。

兩年前新股熱 時代天使一手賺4.5萬

筆者對本港IPO市場下半年回暖寄予希望，原因是新股市場暢旺時，由截止認購至掛牌首日往往僅約一周，便可賺取可觀回報，例如在2021年6月16日掛牌的時代天使（6699）首日收報401元，較招股價173元勁升1.3倍，以每手200股計可賺4.5萬元，短期回報之高並非定存所能比擬。當然，時代天使一手中籤率僅1.5%，要認購逾2000萬元才可穩獲一手，抽中需要財力或運氣，而提早預留資金作準備則屬必須。

雖然港股今年以來市况艱難，惟筆者期內在本欄推介的同仁堂國藥（3613）及金邦達寶嘉（3315）至今仍錄得正回報，而《明報》書展訂閱優惠由現時至下周二（25日）線上線下同步放送，希望讀者能多多支持，畢竟讀者的支持對新聞工作者來說是最重要。

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