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經濟

香港寬頻旗下推一站式網絡方案「AegisConnect」

【明報專訊】香港寬頻（1310）旗下香港寬頻企業方案（HKBNES）推出一站式網絡方案「AegisConnect」，為中型至大型企業提供網絡管理系統和網絡安全保護。

香港寬頻未來持股管理人兼企業方案行政總裁何達表示，現時有6家不同範疇大型企業試用該方案，包括醫療機構、銀行和運輸機構等，均對網絡穩定和簡化網絡管理系統有所需求，因此推出是次一站式網絡方案，確保企業IT營運安全順暢。

提供網絡管理系統網絡安全保護

何達表示，除香港企業可使用該方案之外，亦會推出到內地和大灣區，並指兩地客戶群對網絡安全與營運需求相若，包括跨國企業、銀行和汽車製造業等。被問與其他同行營運商所提供的解決方案分別，何表示，暫時未見其他同行有清晰的一站式解決方案，並認為是次方案可為客戶提供全套解決方案，而且背後逾300人的支援團隊有技術上優勢，故能突顯與其他同行分別。

香港寬頻持股管理人兼企業方案策略總裁許先耀指出，該方案能夠主動回應不同網絡負載及干擾情况，並協助企業預測及防止網絡問題發生。至於該方案收費門檻，他表示，整個方案服務訂閱費用相比企業在外逐一個別購買，是次推出方案價錢便宜至少50%。許補充，若客戶另需要託管服務或其他個別服務，價錢將按客戶需求而定。

相關字詞﹕香港寬頻企業方案

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