金界控股：柬埔寨Naga 3分期發展

整個項目料耗資35億美元

他稱柬埔寨旅遊市場正復蘇，集團原有Naga 1酒店入住率已達2019年疫情前四成，期待之後提高至八成至九成，再進一步推進新項目發展。主席Timoth McNally認為，將來柬埔寨會繼續發展成旅遊勝地，料到2025年到訪柬埔寨的旅客會增至750萬人，他對未來前景仍感樂觀。因應在疫情期間，金界曾停業9個月，為了確保財務健康及支持營運，因此要在2021年裁員600人，並已按例加溢價賠償，已獲95%受影響員工接納。隨着業務回復，所以留下的員工亦感開心。

首席運營官倪維業稱，即使泰國醞釀開賭最快也需3年才通過，一如過往新加坡開賭，以及菲律賓增建大型綜合度假村，也不見得對金界的業務構成影響。另到訪金界的貴賓博彩旅客，集團有能力將原有跟賭團賭廳的客人，轉成集團直營公司廳的客人。現時高端中場生意，亦已回復至疫情前九成。生意更大的中場部分，邊際利潤水平更為貴賓博彩的3倍。至於在俄羅斯海參崴的綜合度假村發展，李維德說，暫時因應局勢叫停，但參考當地附近同業表現不俗，因此毋須作減值，並相信該項目長遠具備盈利能力。