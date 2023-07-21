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經濟

受惠澳門旅遊復蘇 金沙中國次季淨收益增3.4倍

【明報專訊】受惠於澳門旅遊強勁復蘇於季內持續推進，金沙中國（1928）至6月底止第二季經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）5.41億美元，符預期，去年同期虧損為1.1億美元，按季則增加36%，連續兩季錄得EBITDA正數。管理層表示，公司在次季期間已回復1.07萬間酒店房間供應，第三季擴大至1.2萬間，迎接夏天旺季的需求。

經調整EBITDA為5.41億美元

季內金沙中國淨收益總額按年增長3.4倍至16.2億美元，淨收入1.87億美元，去年同期淨虧損4.22億美元。次季旗下澳門威尼斯人項目淨收益按年升3.4倍至6.53億美元，經調整EBITDA為2.52億美元，去年同期虧損2100萬美元。母企拉斯維加斯金沙集團主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦稱高興見到博彩及非博彩業務持續復蘇於季內不斷推進，集團仍熱切期待繼續投資機會。

瑞銀引述公司管理層表示金沙中國在次季期間供應1.07萬間酒店房間，第三季則擴大至1.2萬間，配合夏天旺季的需求；公司又披露倫敦人第二期投資額為10億美元，計劃今年11月起施工，2026年完工。根據該集團管理層指，倫敦人二期會翻新喜來登及康萊德酒店，以及凱運娛樂場。

富瑞引述管理層對澳門的前景非常樂觀，認為回復至疫情前水平只是時間問題，管理層稱第二季非廣東遊客出現強勁反彈，佔比由首季30%增至50%，相信航空交通正常化後，將出現更強勁的反彈。該行預計金沙中國季度盈利將繼續提高，因為夏季歷來都是澳門的旺季，目標價由35元上調至41元，評級為「買入」。

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