港上月CPI升1.9% 符預期

此外，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月底止3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至5月底止3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次過紓困措施的影響，相應升幅為0.1%及0.2%。

各個項目來看，住屋開支6月價格按年上升0.6%；食品開支按年上升2.4%，當中外出用膳及外賣開支按年升3.9%，基本食品按年升0.1%；衣履開支物價按年升5.7%；電力、燃氣及水升13.3%；煙酒類別升幅最大，按年升18.7%。此外，只有耐用物品類別物價6月錄得按年跌幅，按年下跌3.7%。

住屋開支按年升0.6% 食品開支升2.4%

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹維持在溫和水平，能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望未來，短期內通脹應會持續溫和，外圍價格壓力或會進一步減退；本地營商成本或會隨着經濟復蘇而面對一定上升壓力，但短期內大致維持溫和水平。