港元1個月拆息見近16年高 分析：港銀下周或加P H按封頂息續有上調壓力

明報記者 鄺海盈

港美息差進一步收窄

港元拆息昨全線向上。隔夜拆息升1.44點子至5.03048厘；1個月拆息升11.15點子至5.20911厘；3個月拆息升10.6點子至5.23429厘；6個月拆息升8.04點子至5.24643厘；12個月拆息升1.63點子至5.28815厘。港元拆息企穩高水平，港美息差進一步收窄，以1個月拆息計，息差已收窄至0.3406厘。

金管局周一透過貼現窗口操作，向市場投放38.85億元流動性，逾兩年半新高，反映銀行對港元資金需求緊張。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時大部分銀行新造Ｈ按封頂息為3.5厘，昨日1個月拆息較其高出1.71厘（見圖）。

市場預測下周美聯儲將再加息0.25厘，港美息口差距或將進一步擴寬，曹德明認為拆息仍有上升壓力，更可能挑戰2007年的歷史高位5.7厘，並將繼續維持一段時間。銀行在資金成本壓力續增下，或視乎自身策略加P，加幅料0.125厘至0.25厘左右。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，由於利率正常化由去年至今已進行一段時間，銀行體系結餘亦已調節收縮，促使港元拆息回升至追貼美息水平。雖然美國通脹率有下降趨勢，並已超出市場預期回落至3%，但美國官員表示決心將通脹壓低至2%，料仍有可能加息1至2次。

中原按揭料仍有可能加息1至2次

王美鳳續稱，是次本港加息周期較歷年溫和，美息累計加幅達5厘而港P累計加幅僅0.75厘，即使港P因應美國下周加息而上調，但由於美國加息期已接近見頂，本港進一步加息幅度有限，估計是次加息周期的P總加幅未必多於1厘，料今年息率因素對樓市影響已不大。

王美鳳認為，由於目前未有銀行調整按揭封頂，供樓人士無論使用H按或P按仍未有受實質影響。