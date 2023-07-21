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經濟

彭博：內地擬放寬一線城市限貸調控政策

【明報專訊】彭博社引述知情人士報道，中國為提振房地產需求並穩定市場預期，據悉考慮放鬆目前一線城市住宅市場實施的嚴格限貸調控政策。據報，監管部門現正考慮的可能選項，包括「只認房不認貸」，即不管是否曾經有過貸款，只要目前名下沒有房產，均可以按首套按揭貸款享受首付比例和利率優惠。

不過知情人士表示，尚未清楚這一政策選項是否最終會被採納，另一名知情人士則指出，近期部分大型銀行也向監管部門提交了相應數據和反饋。彭博社曾向中國人民銀行和住建部查詢，均未獲即時置評。

分析：一線城按揭利率仍高

報道稱，內地樓市在經歷了復常後短暫擴張，自4月起再度萎縮，並拖累中國經濟增長。在復蘇受挫下，A股大幅跑輸新興市場，差距達到數十年最大。雖然中國政府出台了刺激居民消費的計劃，並延長了金融支持房地產市場發展的有關政策期限，但經濟學家稱措施力度不足以帶來顯著的結果。

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武指出，「在正常狀態的市場中，這種放鬆可能會立即提振市場情緒，但現在並不是一個常態的市場」，他認為仍需更多的寬鬆措施，比如降低按揭利率，目前一線城市的按揭利率仍較高。

早前，人行公布了包括延長「金融16條」有關政策適用期限至2024年底等，鄭懷武在一份報告指出，延期可以緩解內房商的短期流動性風險，但要全面解決流動性問題，認為監管機構還需要採取更多措施，包括向內房商，特別是存在一些流動性問題的私人開發商提供新貸款；降低首付比例或住房貸款抵押貸款利率以促進開發商銷售；取消限購以改善房地產市場情緒；以及政策銀行向小城市地方政府提供可用於購房補貼的資金。

目前市場仍期待7月下旬召開的中共中央政治局會議能提供更多政策線索。早前央行官員在國新辦舉行的發布會上就曾表示，過去在市場長期過熱階段陸續出台的政策存在邊際優化空間。

相關字詞﹕限貸 限購 的選項包括「 流動性 彭博

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