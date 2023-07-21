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經濟

外管局國有大行出手穩人民幣 離岸在岸價齊升穿7.2

【明報專訊】內地周一公布的第二季經濟數據差過市場預期，在岸人民幣3日內累跌達857點子（1元等於1萬點子），不過人民銀行昨日將跨境融資宏觀審慎調節參數，由1.25上調至1.5，為去年10月後再次上調，帶動人民幣急彈逾600點子。雖然措施放寬企業在境外融資的餘額上限，將資金流回內地有助減緩人民幣下跌，不過分析指美元較人民幣融資成本高，內企以美元融資需求其實不大，認為措施以人行發出減緩人民幣貶值的信號作用較大。

除上調參數外，人行昨日經人民幣中間價加強釋放減緩貶值的信號，即使周三美元上升，中間價反而自周三上升20點子至7.1466，遠較市場預期偏強680點子，偏強幅度是去年10月，或是今輪人民幣跌浪以來最大。彭博引述交易員稱，中資大行在內的銀行賣出美元，市場中美元賣盤偏多。在岸人民幣開市已急升500點子，截至晚上8時報7.1663，升600點子收復前日跌幅，離岸價報7.1675，上升658點子。

跨境融資宏觀審慎調節參數在2016年設立，是人行管理企業跨境融資水平的管理工具，上調可提高企業自主從境外融資的風險加權餘額上限，理論上企業在境外借貸後將資金流到內地，減低資金外流和在境內購買外匯的壓力。人行在去年人幣貶浪時，於10月將參數自1升至1.25，2020年12月則為應付人民幣升值，將參數降低0.25至1以減緩資本流入。

分析：人幣不大跌 也難大升

目前美元利率高於人民幣，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，內企傾向以成本較低的人民幣融資，措施本身對人民幣匯率幫助不大，惟參數上調、加上偏強中間價，發出較強的減緩人民幣貶值信號，令市場沽出人民幣時更審慎，昨日人民幣沽倉平倉令匯價短期上升。

不過，李若凡指出，相關措施能否為人民幣匯率帶來持久的支持，仍取決於內地經濟改善以扭轉人民幣低息，以及美元會否繼續加息等因素。她認為人民幣在人行支持下雖不會大跌，但也難以大升，預期會在7.15至7.23區間上落。

相關字詞﹕跨境融資宏觀審慎調節參數 中間價 李若凡 人民幣貶值 人民銀行 人民幣 加息

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