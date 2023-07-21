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經濟

發改委促進民營經濟文件快出台 擬培育專精特新企業 促進中小微企上市融資

【明報專訊】國務院發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，就持續優化民營經濟發展環境、加大支持力度等，推出31條意見。國新辦昨日召開新聞發布會，並謂國家發改委將因應該等意見落地，擬會同有關機構，於近期推出相關配套政策舉措，包括推出「促進民營經濟發展近期若干舉措」及制定印發「促進民間投資的政策」文件，並會很快出台。在支持中小微企方面，當局擬開展五批專精特新「小巨人」企業培育工作，並明言擴大中小微企業間接融資規模，促進中小微企上市融資。

明報記者 陳偉燊

在今次國務院發表《關於促進民營經濟發展壯大的意見》之前3年，即在2019年12月疫情之前，國務院已發表《國務院關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》，當時已提出28條，謂會支持優化公平競爭的市場環境，以及支持民企優化重組。

國務院3年前提出類似28條

今次內地時隔3年後，推出《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，根據中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所副主任王丹稱，可視為對3年前所提舉措，作進一步延續及深化。在今次作出最新宣布之前三天，發改委已找來傳化集團、方大集團、飛鶴乳業等民企負責人作交流討論，以了解民企經營發展情况、面臨困難及相關政策建議。

當局今次推出31條，主要就民營經濟的發展環境優化，加大支持政策力度，強化法治保障、推動高質量發展、壯大社會氛圍等範圍着墨並提出意見。具體而言，會在持續破除市場准入壁壘，要求各地區、各部門不得以各種式，設定或變相設定准入障礙。同時會要求定期推出市場干預行為負面清單，及時清理廢除含有地方保護、市場分割、指定交易等妨礙統一市場和公平競爭的政策等等。

在壯大民企方面，當局已開展五批專精特新「小巨人」企業培育工作，搭建大企業、高校院所與中小微企業間協同創新平台。更提出引導銀行業金融機構加大對中小微企業的信貸投放力度，擴大首貸、信用貸、無還本續貸和中長期貸款規模。另明言推進中小企業上市融資，會聯同證監會推動在北京、浙江等9個區域性股權市場建成「專精特新」專板，啟動「一月一鏈」投融資路演活動。

分析：只屬框架

投資者盼更具體措施

彭博社引述Atta Capital首席投資官Alan Li指出，31條更多只是一個主要框架，投資者則希望出台更具體的措施，例如放鬆房地產政策和增加財政支出，並認為這對金融市場只有短暫提振作用。港交所旗下中華交易服務編製的中華民企指數，昨日升1.65%，報10024點。

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