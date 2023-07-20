中金劉剛：穩內房有利經濟

中金報告分析，雖然內地第二季GDP按年增長6.3%，較第一季的4.5%改善，但是改善主要是由於去年同期的低基數，而三方面的數據顯示第二季經濟數據整體仍然偏弱：（1）第二季的四年及兩年複合增速分別為4.5%及3.4%，較第一季4.9%及4.6%均有所下滑；（2）第二季GDP季節性調整環比增速由第一季的2.2%放緩至0.8%；（3）GDP平減指數（GDP Deflator）第二季按年變幅為-1.5%，而第一季則為+0.5%。

內房銷售「旺季不旺」

發展商拿地續謹慎

內地房地產市場在6月仍然偏弱，中金指出，6月商品房銷售面積及金額分別按年下跌17.6%及18.8%，而5月數據為分別按年下跌2.7%及增長7%，形容有關數據反映「旺季不旺」，加上發展商的銀行貸款和自籌資金按年下跌，拖累資金來源，影響所及，發展商拿地繼續謹慎，300城市住宅土地成交建築面積6月按年大跌57.5%，若與5月按年增長0.4%比較屬大幅回落，流拍率上升；成交均價按年變幅由9.8%大幅上升至26.6%，城市冷熱分化明顯。

穩住內房

利穩住收入預期財富效應

就內房市場最新發展，中金劉剛分析：「經過兩年宏觀周期的變化的話，現時已經出現短期的、階段性的底部。我們從銷量的數據或其他的數據都可以看得到，即使今年初出現了一波的小陽春，但是這個小陽春沒有明顯持續，這是大家對於未來收入預期抑或政策預期共同影響的這樣一個結果。」

劉剛認為，在討論內地房地產的時候，一定要分為長期及短期兩個角度去分析。他表示：「長期而言，內地房地產市場高速發展的階段可能已經過去，不應過度依賴房地產作為經濟增長的主要動能，現在我們更加強調的是高質量發展。如果從一個適用於任何經濟體、經濟學的邏輯來講，經濟長期增長靠的是人口、資金及『生產要素的使用效率』（Total Factor Productivity，TFP）等，現在我們更加需要的是提升TFP，所以應該重視高質量發展、技術進步、產業升級、科技創新及可持續增長，長期來說，這是大家比較達成共識和認同的一個方向。不過，在短期而言，畢竟目前地產及相關供應鏈對內地經濟的影響還是維持在一個可觀的水平上，地產穩住、甚至有一些階段性修復，的確對經濟有好處，尤其是在信貸周期未有明顯改善之前，這有利於穩住收入預期、穩住財富效應，對消費、對投資均會有一定的作用。」

倘中央解決地方債

或可提振經濟增長

在本周一出版的《Money Monday》封面故事，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭指出，目前內地經濟的確存在一些問題，而投資者正聚焦本月底政治局會議希望得悉解決方法，當中包括地方政府債務高企問題，背景是由前年中至去年底，地方政府賣地收入減少及防疫開支增加，令財政赤字擴大。

劉剛認為假如中央政府藉財政發力或槓桿提升幫助地方政府解決債務問題，可以是一件好事。他稱：「它的邏輯是這樣，其實中央政府財政發力或槓桿提升未必會造成更大債務壓力，未償還債務是一個相對概念，如中央政府短期利用手段幫助地方政府化解債務的壓力，便可形成更多經濟增長的預期與空間，假如這能夠進一步的提振經濟增長的話，因為債務比率是債務除以GDP來計算，如果GDP上升，債務比率便會下跌；相反，假如你也縮債務、我也縮債務，反而會出現資產負債表收縮的情况，所以我覺得這是一個相對的概念，不是靜態的去看現階段有這樣的問題。」他強調，當內地地方政府與私人部門遇上比較大困難的時候，若中央政府出手提振經濟，不單可以起到對冲的效果，而且亦可以有效化解金融風險。

明報記者 葉創成

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