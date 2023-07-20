親海駅II擬推定息按揭 首兩年料3至4厘

設逾7萬呎雙會所

親海駅II亦最快於下周開放示範單位。長實營業部首席經理郭子威表示，集團正與金融機構磋商，推出靈活定息按揭貸款計劃，以便鎖定兩年期內按息約3至4厘水平，減低買家供款的心理壓力，息口以最終公布為準。會所方面，項目設逾7萬方呎的雙會所及園林，提供近30項室內外玩樂設施，包括25米室外游泳池、含We-Fit的雙健身室、以帆船為主題的親子遊樂區、桌球飛鏢區及位於會所中央的寵物樂園等。

HOLBORN 1房最高折扣增至24%

本月整體一手成交累錄約550宗之際，THE HOLBORN昨天上載新銷售安排，敲定本周日新一輪發售20伙，包括17伙實用面積255方呎1房戶，以及3伙實用面積452方呎兩房戶。

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝指，THE HOLBORN是次推售單位，價單定價754.9萬元至1568.9萬元，價單呎價29,604元至34,710元，折實價573.72萬至1239.43萬元，折實實呎22,499元至27,421元。

值得留意，是次全數1房戶提供最高折扣24%（最初為6%折扣），而全數兩房戶提供最高折扣19%（最初為6%折扣），目前提供的新優惠折扣包括「300天即供」7%、「夏季折扣」3%、「按揭利息津貼折扣」5%（只適用於B座B3、B5、B6室等1房戶）、「港島東尊尚折扣」3%、「印花稅津貼折扣」3%、「2023特別折扣」3%等。項目本月累沽21伙，套現約1.5億元；而2021年9月開售至今則累售158伙，套現約12.1億元。