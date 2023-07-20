朗屏8號兩房618萬沽 蝕使費輸2%離場

中原地產副區域營業經理王勤學透露，原業主2016年9月604.8萬元一手購入上址，持貨約7年，帳面獲利13.2萬元或約2%；若連使費料明賺暗蝕逾11.4萬元或約2%。

滿名山兩房680萬沽 3年實蝕8%

屢錄二手蝕讓的屯門滿名山，再有業主蝕讓離場。晉誠地產董事胡卓輝表示，屯門滿名山滿庭8座中層D室，實用面積603方呎，兩房間隔、望山景，原業主今年3月起叫價750萬元放盤，及後累減70萬元或約9%，最新以680萬元易手，實呎11,277元。原業主2020年4月693.8萬元購入，持貨逾3年，帳蝕13.8萬元或約2%；若連使費料實蝕逾54.9萬元，實際蝕幅達8%。

資助房屋二手市場亦見低價成交。富誠地產高級物業顧問冼俊彥表示，二手交投氣氛持續低迷，小業主需要增加議價空間吸引買家回流。他稱，黃大仙竹園北邨梅園樓高層13室，實用約447方呎，兩房間隔、望樓景，新近以185萬元未補價易手，實呎4139元。原業主1999年12月24萬元購入，持貨近24年，帳面獲利約161萬元或約6.7倍。