明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

羅樂風晶苑工廈 補價近7億轉商廈

【明報專訊】觀塘一帶近年有多個項目由工廈重建成商廈，最矚目要數到新地（0016）、載通（0062）旗下巧明街98號前九巴車廠項目「The Millennity」，而對面、由製衣大王羅樂風旗下晶苑集團持有的巧明街晶苑工業大廈，早前以6.9億元完成補地價，每方呎樓面補價3262元，而物業將發展成商廈項目。

每呎補價3262元 低Millennity一成

上述晶苑工業大廈，位於巧明街71號，對面為將於明年啟用的The Millennity，而斜對面則為新地旗下創紀之城1期。資料顯示，物業佔地13,738方呎，最高可建樓面212,495方呎，業主晶苑集團今年5月完成補價，涉逾6.93億元，每方呎樓面補地價約3262元。

資料又顯示，The Millennity於2016年完成補地價，由工業轉為非住宅用途，補地價金額為43.05億元，以最高可建樓面約115萬方呎計，每方呎樓面補地價約3743元，即今次晶苑每方呎樓面補地價，較7年前新地之補地價低約12%。

佳明粉嶺建數據中心 補價2.2億

此外，數據中心近年需求上升，佳明（1271）2020年就以1.68億元購入粉嶺安居街3號地皮以發展數據中心，項目早前亦已完成補地價，該地盤面積約17,888方呎，最高可建樓面為89,438方呎，以補地價金額2.194億元計算，每方呎樓面補地價約2453元。值得一提，佳明2020年同時以1.88億元購入粉嶺安福街7號地皮，同樣用作數據中心。

東方棕泉白加士街舖1.4億易手

另外，市場消息指，由東方棕泉持有的佐敦白加士街金威廣場自用舖，包括地下1號舖及1、2樓全層，以及3樓E室連平台，總面積合共約16,164方呎，新近以約1.4億元易手，呎價約8661元。東方棕泉早於2004年購入上述一籃子物業，合共作價3850萬元，持貨19年後售出，帳面獲利超過1億元或2.6倍。

相關字詞﹕東方棕泉 數據中心 粉嶺安居街3號 佳明集團 補地價 巧明街71號 晶苑集團 晶苑工業大廈

上 / 下一篇新聞