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灣仔3政府大樓改甲廈 規劃署不反對 涉249萬呎樓面 會展設施及酒店佔六成

【明報專訊】政府推展灣仔北重建項目有新進展。城規會今年初宣布修訂灣仔北分區計劃大綱核准圖，有關修訂將灣仔北3幢政府大樓一帶範圍，改劃為「其他指定用途」的綜合發展，項目設有會議及展覽設施、酒店和辦公室。有關修訂在諮詢期收到9份申述，當中7份申述屬反對意見，一份贊成，以及由港鐵（0066）就改劃提出的意見書。據規劃署文件顯示，規劃署不接納有關反對意見及相關建議，料修訂將於明日城規會獲通過。

明報記者 甘潔瑩

上述大綱圖修訂項目主要涉及把涵蓋現有灣仔政府大樓、稅務大樓、入境事務大樓、港灣消防局、告士打道花園和部分港灣道的用地，由「政府、機構或社區」地帶及顯示為「道路」的地方，改劃為「其他指定用途（6）」註明「展覽中心及商業用途」地帶，以作綜合發展，並設有會議及展覽設施、酒店和辦公室。涉及改劃範圍達20.48萬方呎，以地積比15倍計，擬建1幢52層高（包括10層平台）綜合大樓，高度限制為278米（主水平基準之上），其中會展及相關設施約92.52萬方呎、一間設有500個房間的酒店，約57.43萬方呎，甲廈面積約97.2萬方呎，另亦設2.2萬方呎的公眾通道，總樓面約249.35萬方呎。

收9份申述 7份反對有關修訂

換言之，單計會展設施及酒店已達150萬方呎，佔項目總樓面約六成。港鐵指，擬建工程接近現有港島線及東鐵線，發展須符合鐵路防護措施的要求，同時當局應要求項目倡議人就工程進行檢查，並確定有關工程不會影響任何現有港鐵構築物或運作設備。項目倡議人應在初步設計階段向港鐵提交影響評估，以供檢視及達至協議。商經局回應指，制訂整體重建方案時，已考慮鐵路專用範圍或設施，而屋宇署將會按照中央處理機制徵詢港鐵意見。另有一位人士贊成相關修訂，指修訂更具效益。

料明日城規會通過申請

城規會亦收到7份反對意見，指港島區對會展空間並無需求，另港島區亦不缺酒店，而目前酒店用地正在改劃作其他用途，可見對酒店需求被誇大。另有保育人士指，重建計劃將減少該區的休憩用地。不過，規劃署指，備悉支持有關修訂的申述，以及港鐵提出的意見，但拒絕接納反對的意見，因新會展設施可結合現時的會展中心，而新辦公室和酒店則可提升與灣仔北地區會展設施之間的協同效應。

該署亦指，把政府辦公室遷到非核心商業區亦可促進分散辦公室用地，令就業機會的空間分佈更平均，而改劃用途不會對交通及行人連接造成負面影響，亦可改善灣仔北地區內的連接。因此規劃署拒絕接納上述的反對意見，意味城規會在明日審議時，有關修訂將獲通過。

相關字詞﹕港灣消防局 入境事務大樓 稅務大樓 灣仔政府大樓 規劃署 港鐵 城規會 灣仔北分區計劃大綱核准圖

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