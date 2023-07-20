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經濟
2023年7月20日星期四
股市最前線
盈富成交近200億新高 沽空佔77% 北水164億淨流入港股 逾兩年最多
CFETS人幣指數受壓 續錄兩年半低位
PIEAA：三成會計行缺人手 倡准輸入人才
ACCA指監管合規 成內企風險首位
花旗憂受累高息環境 料港下半年樓價跌6%
太古地產發綠色點心債 籌32億人幣
中資東興證券停港經紀業務 公司稱「轉型」 強調不會凍結客戶資產
佣金低合規成本趨升 券商結業增
亞開行上調港今年GDP預測至4.7%
偉易達：成本增長放緩 產品毋須加價
商務部：研放寬外資投資上市公司
澳能合營與五菱商討 東南亞分銷電動車
高盛少賺58% 季績3年最差 投行收入倒退 消費者平台商廈減值
微軟Office AI服務 收費高預期
英通脹7.9%見逾一年新低 加息預期降
張兆聰：經營弱已消化 安踏有條件反彈
人民幣定存高息精選
技術取勝：東方海外有望挑戰125元
CSL Mobile獨家發售Nothing phone（2）
KeeTa將攻東九 辦送遞員簡介會
劉思明：資金乏目標 科技股反彈力明顯較強
周顯：銀行不再一定受惠加息
湯文亮：點解咁少印度人買樓收租
灣仔3政府大樓改甲廈 規劃署不反對 涉249萬呎樓面 會展設施及酒店佔六成
羅樂風晶苑工廈 補價近7億轉商廈
澐瀚洋房租12萬 呎租5個月升兩成
朗屏8號兩房618萬沽 蝕使費輸2%離場
親海駅II擬推定息按揭 首兩年料3至4厘
中金劉剛：穩內房有利經濟
被指現融資缺口 萬達債價3日跌1/3
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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盈富成交近200億新高 沽空佔77% 北水164億淨流入港股 逾兩年最多
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